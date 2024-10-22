馬斯克被指繼特朗普後「二號公敵」　自言面臨暗殺風險大增　將加強保安 (14:38)

馬斯克周日（20日）在賓夕法尼亞州一個座談會中，提及成為《明鏡》封面人物且被列為「二號公敵」，特朗普則被指是「頭號公敵」。馬斯克說：「我是誰的二號公敵？是民主的嗎？但我支持民主，我所做的是努力維護憲法，確保我們有公平而自由的選舉。」他稱，有時真的對來自左翼的仇恨感震驚，「他們聲稱能包容，但實際上毫無包容且不停散播仇恨」，表示「我要加強我的保安，相信不能舉行開篷車巡遊了」。

馬斯克又自言不喜歡政治、不想參與，而且參與政治大大增加所面臨的暗殺風險，但他必須站出來。他隨後在社交網站X發帖，聲稱「有主流媒體積極鼓吹針對特朗普和我的暗殺」，並附上《明鏡》指他是「二號公敵」的封面照片。

身為全球首富的馬斯克，面臨的個人安全風險與日俱增。上月有美國媒體引述保安專家報道，馬斯克的保安團隊運作如同保護美國總統的特勤局，他每次出行有多達20名保安人員貼身保護，不但事先規劃好逃生路線，且配有槍械，還有醫生隨行，保安規模堪比國家元首。（霍士新聞／Newsweek）