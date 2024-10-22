哈馬斯突襲中倖存後情緒受困　以色列女子22歲生日輕生　兄：以色列殺了妹妹兩次 (11:58)

去年10月7日，Shirel與伴侶參加音樂節時遇上哈馬斯突襲，與伴侶匿藏在樹叢，其間曾有載了11人的汽車着二人上車一起逃難，但二人沒登車，其後該車被哈馬斯截獲，車上人分別被殺或被擄。Shirel二人數小時後獲以色列警察救出，大難不死。

惟Shirel事後開始出現PTSD（創傷後壓力症）徵狀，自我孤立及迴避社交，曾兩次住院，但家人表示她從未獲當局認定為PTSD患者及提供支援。

Eyal稱，母親為照顧Shirel只好提早退休，「我們寸步不離，唯一一次讓她獨處就是她生日那天，她卻結束自己的生命」。他批評以色列當局沒提供足夠支援，「如果國家有照顧好她，這一切不會發生。如果國家不醒悟，還會有更多類似事情發生」。以色列福利和社會服務部則否認說法，稱Shirel有獲得相應治療。（以色列時報／每日郵報／耶路撒冷郵報）

防止自殺求助熱線

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012