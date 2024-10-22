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哈馬斯突襲中倖存後情緒受困　以色列女子22歲生日輕生　兄：以色列殺了妹妹兩次 (11:58)

以色列女子Shirel Golan在去年10月7日巴勒斯坦武裝組織哈馬斯突襲音樂節時倖存下來，卻敵不過情緒困擾，在周日（20日）踏入22歲生日這天自盡，被發現於寓所內離世。Shirel的哥哥Eyal批評以色列當局沒有向妹妹提供情緒支援，形容「以色列殺了她兩次，第一次是精神上，第二次是身體上」。

去年10月7日，Shirel與伴侶參加音樂節時遇上哈馬斯突襲，與伴侶匿藏在樹叢，其間曾有載了11人的汽車着二人上車一起逃難，但二人沒登車，其後該車被哈馬斯截獲，車上人分別被殺或被擄。Shirel二人數小時後獲以色列警察救出，大難不死。

惟Shirel事後開始出現PTSD（創傷後壓力症）徵狀，自我孤立及迴避社交，曾兩次住院，但家人表示她從未獲當局認定為PTSD患者及提供支援。

Eyal稱，母親為照顧Shirel只好提早退休，「我們寸步不離，唯一一次讓她獨處就是她生日那天，她卻結束自己的生命」。他批評以色列當局沒提供足夠支援，「如果國家有照顧好她，這一切不會發生。如果國家不醒悟，還會有更多類似事情發生」。以色列福利和社會服務部則否認說法，稱Shirel有獲得相應治療。（以色列時報／每日郵報／耶路撒冷郵報）

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