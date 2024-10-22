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熱帶氣旋潭美｜天文台：周四稍後至周五初時發一號戒備信號 (12:10)

【12:07】天文台表示，根據現時預測，位於菲律賓以東的熱帶氣旋潭美會逐漸增強，周四（24日）稍後至周五（25日）初時進入本港800公里範圍，屆時會發出一號戒備信號。預料潭美會向西移動，大致移向海南島一帶。

同時，一股東北季候風補充會在接近周末抵達華南。在潭美與東北季候風的共同影響下，周五稍後及周末期間華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨。天文台會視乎潭美的動向及本地風力變化，評估是否需要改發三號強風信號。

【08:43】上午8時半，天文台錄得26.5°C，相對濕度75%。

上午8時，熱帶風暴潭美集結在馬尼拉以東約750公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約15公里，移向呂宋以東海域。其中心附近最高持續風速為每小時65公里。

潭美會在未來一兩日逐漸增強並移向呂宋一帶，本周後期有較大機會進入南海東北部，但其後路徑存在變數，可能以偏西方向橫過南海中北部，或採取西北路徑較為靠近華南沿岸。預料一股東北季候風補充會在本周後期影響華南。受東北季候風及潭美共同影響，本周後期至下周初南海北部及華南沿岸風勢頗大，有幾陣驟雨。

天文台亦預料，一股乾燥的東北季候風會在今日（22日）抵達華南，隨後兩三日該區普遍晴朗，早晚顯著較涼，日夜溫差頗大。

本港地區今日大致天晴及乾燥。日間酷熱，局部地區有煙霞。市區最高氣溫約33°C，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏東風，晚上北風增強。展望未來兩三日大致天晴及乾燥，早晚顯著較涼，最低氣溫降至22°C左右，日夜溫差頗大。接近周末風勢頗大。（天文台）

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