天氣｜周一料26°C-31°C　吹和緩至清勁偏東風　周二晚北風增強 (19:00)

相對濕度降至約60%

一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。本港方面，下午大部分地區的相對濕度下降至60%左右。

【15:05】天文台下午3時表示，取消強烈季候風信號。下午大致多雲，天氣乾燥，短暫時間有陽光。吹清勁東風，離岸及高地間中吹強風。

一股偏東氣流預料明日（21日）繼續影響廣東沿岸，一股乾燥東北季候風會於周二（22日）抵達華南，隨後數日該區天氣普遍晴朗，早晚稍涼，日夜溫差頗大。

【09:45】天文台早上9時40分錄得氣溫27.5°C，相對濕度75%。強烈季候風信號現正生效，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里。陣風間中達烈風程度。本港地區今日（20日）天氣預測：大致多雲，初時有一兩陣雨。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約30°C。吹清勁東風，初時離岸及高地吹強風。展望未來數日大致天晴及乾燥。本周中期早晚稍涼，日夜溫差較大。

本港部分地區錄數毫米雨量

一股強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲雨帶正覆蓋該區。本港部分地區今早錄得數毫米雨量。此外，位於菲律賓以東之西北太平洋的廣闊低壓區正為該區帶來不穩定天氣。（天文台）