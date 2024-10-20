明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

天氣｜周一料26°C-31°C　吹和緩至清勁偏東風　周二晚北風增強 (19:00)

【19:00】本港地區今晚（20日）及明日（21日）天氣預測：大致多雲，明早最低氣溫約26°C，日間漸轉天晴，市區最高氣溫約31°C，新界再高一兩度。吹和緩至清勁偏東風，今晚及明早離岸間中吹強風。展望隨後數日大致天晴及乾燥。周二日間酷熱，晚上北風增強。本周中後期早晚稍涼，日夜溫差較大。

相對濕度降至約60%

一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。本港方面，下午大部分地區的相對濕度下降至60%左右。

【15:05】天文台下午3時表示，取消強烈季候風信號。下午大致多雲，天氣乾燥，短暫時間有陽光。吹清勁東風，離岸及高地間中吹強風。

一股偏東氣流預料明日（21日）繼續影響廣東沿岸，一股乾燥東北季候風會於周二（22日）抵達華南，隨後數日該區天氣普遍晴朗，早晚稍涼，日夜溫差頗大。

【09:45】天文台早上9時40分錄得氣溫27.5°C，相對濕度75%。強烈季候風信號現正生效，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里。陣風間中達烈風程度。本港地區今日（20日）天氣預測：大致多雲，初時有一兩陣雨。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約30°C。吹清勁東風，初時離岸及高地吹強風。展望未來數日大致天晴及乾燥。本周中期早晚稍涼，日夜溫差較大。

本港部分地區錄數毫米雨量

一股強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲雨帶正覆蓋該區。本港部分地區今早錄得數毫米雨量。此外，位於菲律賓以東之西北太平洋的廣闊低壓區正為該區帶來不穩定天氣。（天文台

相關字詞﹕天氣速遞 天文台 天氣預報 天氣報告 天文台最新消息 編輯推介

上 / 下一篇新聞