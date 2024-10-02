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紫金山彗星2024｜全球多處見「紫金山」彗星　亮度趨暗【圖輯重溫彗星劃破夜空】 (19:12)

彗星紫金山——阿特拉斯」（Comet Tsuchinshan-ATLAS，彗星編號C/2023 A3）近日在香港及全球多處夜空出現，吸引不少攝影發燒友捕捉這粒據說是數萬年一遇的紫金山彗星。天文台早前表示，從10月12日開始至10月下旬，紫金山彗星在日落後出現在西方的天空，雖然彗星仰角愈來愈高，但亮度會愈來愈暗。本文圖輯重溫在世界各地多處拍到的紫金山彗星，記錄彗星長長彗尾劃破夜空的畫面。【彗星多圖：彗星現香港夜空 「紫金山」汀九橋遙相輝映

彗星 2024更多靚相：本報記者拍到彗星蹤影 「紫金山——阿特拉斯」劃破長空

香港太空館日前亦在facebook發帖，提供未來數日黃昏6時40分左右，彗星「紫金山——阿特拉斯」的方位等資訊。
彗星C/2023 A3未來數日黃昏6時40分左右的地平方位、仰角、視星資料：
10月19日 地平方位258.9度；仰角30.2度；視星等+4.0；8:54pm落
10月20日 地平方位258.0度；仰角32.5度；視星等+4.2；9:04pm落
10月21日 地平方位257.2度；仰角34.5度；視星等+4.4；9:13pm落
10月22日 地平方位256.5度；仰角36.2度；視星等+4.5；9:20pm落

延伸閱讀：什麼是彗星？（天文台網站）

NASA網站：紫金山彗星解說

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