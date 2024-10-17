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One Direction Liam Payne墮樓亡　歌迷悼念：我的部分青春失去了【短片】 (10:04)

One Direction Liam Payne墮樓亡 歌迷掌聲告別　燭光悼念（法新社片段）

英國男團One Direction的前成員Liam Payne，周三（16日）在阿根廷被發現倒臥在布宜諾斯艾利斯一間酒店的內園，證實死亡，終年31歲。大批歌迷湧至悼念。

布宜諾斯艾利斯警方表示，酒店經理報警稱一名男子疑似醉酒及受藥物影響而鬧事，破壞房間。警員接報到場，經理報稱男子從房中露台躍下，警員在酒店內園發現他倒臥地上，相信是由3樓露台墮下死亡，警方隨後確定死者是Liam。緊急救援服務人員表示，周三下午5時許接報到場，當時Liam傷勢十分嚴重，頭骨疑似破裂，無生還希望，其後確定他死亡。

Liam Payne墮斃　歌迷哭送

大批歌迷得知Liam死訊後湧到酒店，在門外獻花及點燭光悼念。Liam遺體被移離酒店時，歌迷紛紛哭送，亦有不少人掌聲告別。阿根廷歌迷Violeta Antier稱兩周前才剛看過Liam在前隊友Niall Horan的演唱會上演出，對Liam死訊難以置信，特地趕來酒店。21歲歌迷Lena Duek則表示，原希望One Direction能重組，如今「覺得我的一部分青春失去了」。

One Direction從2016年開始休團，各人作個別發展，至今未有重組，亦沒有宣布解散。（法新社／BBC）

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