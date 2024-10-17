短片：以色列黎巴嫩衝突一個月　釀逾1600人死亡 (10:31)

去年10月以色列圍攻加沙地帶後，黎巴嫩真主黨與以軍於兩國邊境不時互相攻擊。今年9月17及18日，黎巴嫩境內發生傳呼機及對講機連環爆炸後，雙方衝突白熱化，以軍連日空襲真主黨據點，且發動地面攻勢，造成嚴重傷亡。

其中9月23日，以軍襲擊造成最少558人死亡，是黎巴嫩1990年內戰結束之後「最致命的一天」。真主黨多名高層在以軍襲擊中死亡，包括領袖納斯魯拉、武裝部隊二號人物阿基勒等。

以黎衝突也造成大量平民痛失家園，聯合國國際移民組織（IOM）表示，10月11日統計數字顯示有約69萬黎巴嫩人流離失所。（法新社/路透社/半島電視台）

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