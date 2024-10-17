明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

短片：以色列黎巴嫩衝突一個月　釀逾1600人死亡 (10:31)

以黎衝突一個月　釀逾1600人死亡（法新社片段，製作：黃子希）

以色列與黎巴嫩真主黨的衝突，自上月中開始愈演愈烈，截至10月16日，衝突共釀成逾1600名黎巴嫩人、15名以軍及2名以平民死亡。

去年10月以色列圍攻加沙地帶後，黎巴嫩真主黨與以軍於兩國邊境不時互相攻擊。今年9月17及18日，黎巴嫩境內發生傳呼機及對講機連環爆炸後，雙方衝突白熱化，以軍連日空襲真主黨據點，且發動地面攻勢，造成嚴重傷亡。

其中9月23日，以軍襲擊造成最少558人死亡，是黎巴嫩1990年內戰結束之後「最致命的一天」。真主黨多名高層在以軍襲擊中死亡，包括領袖納斯魯拉、武裝部隊二號人物阿基勒等。

以黎衝突也造成大量平民痛失家園，聯合國國際移民組織（IOM）表示，10月11日統計數字顯示有約69萬黎巴嫩人流離失所。（法新社/路透社/半島電視台）

相關報道：

以涉秘改Call機/對講機炸彈連挫真主黨 疑滲供應鏈 台廠貼牌產品做手腳（9月19日）

以稱殺真主黨高層 拜登警告爆全面戰 承受34年來最大攻勢 黎斥滅絕戰爭（9月25日）

真主黨領袖亡 伊朗：抵抗軸心齊撐抗以 傳呼機爆炸案後另一重挫 總部捱以軍空襲多名高層遇害（9月29日）

以軍入黎地面戰 伊朗逾百導彈反擊 拜登下令美軍協防攔截（10月2日）

黎南激戰8以兵陣亡 真主黨一半導彈火箭被毀（10月3日）

以軍24小時20次空襲黎巴嫩 迄今最大規模轟炸 狙擊真主黨據點接班人（10月5日）

以炸黎廿年來全球第二密集 僅次加沙 單日最高逾每分鐘一次 遠比美襲阿敘猛烈（10月6日）

以軍擴黎巴嫩戰線 狙擊西南部真主黨（10月9日）

相關字詞﹕黎巴嫩 以色列 真主黨 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞