蘋果推全新iPad mini支援AI功能　10月23日發售最平$3799 (16:30)

新一代iPad mini採用8.3吋Liquid Retina顯示器，配備100%再生鋁金屬機身，全熒幕設計，有藍色、紫色、星光色及太空灰4種顏色，容量可選128GB、256GB、512GB，最重機身僅297克。今次搭配A17 Pro晶片，與iPhone 15 Pro的晶片同級，CPU效能比起現有的iPad mini提升達30%，GPU圖像處理能力亦提升25%。

蘋果介紹，新推的iPad mini支援蘋果AI工具，以及Apple Pencil觸控筆，用戶可在備忘錄及Freeform應用程式中畫草圖，透過「影像魔術棒」將草圖變精美圖片。工具會根據用戶的描述，甚至參考相片圖庫中的人物，生成圖片。另外，人工智能書寫工具可助用戶校對電郵文字並寫出不同語氣的郵件。

iPad mini（A17Pro）售價一覽（Wi-Fi版／Wi-Fi+流動網絡）：

128GB：$3799、$4599

256GB：$4599、$5399

512GB：$6199、$7399

（蘋果官方網站/路透社）