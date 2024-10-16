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蘋果推全新iPad mini支援AI功能　10月23日發售最平$3799 (16:30)

蘋果Apple周二（15日）推出新一代iPad mini（第七代），配備A17 Pro晶片，支援蘋果AI人工智能（Apple Intelligence），包括書寫工具、提升Siri輔助功能等。iPad mini 7即日起可在蘋果網站預訂，10月23日（下周三）起發售，售價介乎最低的$3799至最貴的$7399。

新一代iPad mini採用8.3吋Liquid Retina顯示器，配備100%再生鋁金屬機身，全熒幕設計，有藍色、紫色、星光色及太空灰4種顏色，容量可選128GB、256GB、512GB，最重機身僅297克。今次搭配A17 Pro晶片，與iPhone 15 Pro的晶片同級，CPU效能比起現有的iPad mini提升達30%，GPU圖像處理能力亦提升25%。

蘋果介紹，新推的iPad mini支援蘋果AI工具，以及Apple Pencil觸控筆，用戶可在備忘錄及Freeform應用程式中畫草圖，透過「影像魔術棒」將草圖變精美圖片。工具會根據用戶的描述，甚至參考相片圖庫中的人物，生成圖片。另外，人工智能書寫工具可助用戶校對電郵文字並寫出不同語氣的郵件。

iPad mini（A17Pro）售價一覽（Wi-Fi版／Wi-Fi+流動網絡）：

128GB：$3799、$4599
256GB：$4599、$5399
512GB：$6199、$7399
發售日期：10月23日[預訂及更多詳情]
（蘋果官方網站/路透社）

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