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消委會．維他命C護膚品｜3款維他命C護膚品不含致敏香料兼獲4.5至5分【附名單】 (12:42)

消委會測試市面17款標示含維他命C的精華液或美容液護膚品，據海外研究報告，在皮膚塗維他命C的產品可達美白功效，有助減少黑色素的生長，而維他命C濃度在10%至20%之間屬較為理想。以下3款護膚品的維他命C濃度屬上述範圍，且不含歐盟限用香料致敏物，總評達4.5至5分（5分為滿分）。

品牌及產品名稱 ／容量／零售價／每毫升大約零售價／標示原產地／總評

DERMA LAB（純維他命C15肌光安瓶精華Pure Vitamin C15）／15毫升／$332／$22.1／馬來西亞／4.5分

DR. DENNIS GROSS（15% Vitamin C Firm & Bright Serum）／30毫升／$680／$22.7／美國／4.5分

SkinCeuticals（濃縮維他命C E FERULIC精華C E FERULIC）／30毫升／$1580／$52.7／法國／5分

消委會：美容效果要考慮護膚品不同成分加乘

消委會補充，一般護膚產品的配方含有不同的有效成分（active ingredient），整個配方能否達到一定的美容效果，要考慮當中不同成分的加乘，而是次測試只針對抗壞血酸（即維他命C）這種有效成分的濃度。由於產品的美容效果要視乎整個配方，因此是次評分只以標示的抗壞血酸濃度和檢測結果之間的差異為準則。

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