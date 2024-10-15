消委會．維他命C護膚品｜3款維他命C護膚品不含致敏香料兼獲4.5至5分【附名單】 (12:42)

消委會測試市面17款標示含維他命C的精華液或美容液護膚品，據海外研究報告，在皮膚塗維他命C的產品可達美白功效，有助減少黑色素的生長，而維他命C濃度在10%至20%之間屬較為理想。以下3款護膚品的維他命C濃度屬上述範圍，且不含歐盟限用香料致敏物，總評達4.5至5分（5分為滿分）。