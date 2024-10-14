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南瓜連皮食更有益？營養師：連皮吃高纖維但難消化　注意洗淨及煮軟 (09:33)

南瓜是常用的食材，南瓜連皮食更有益？香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆接受明報電子平台組訪問稱，南瓜皮纖維含量比瓜肉高，而鉻（chromium）含量較瓜肉高，有助加強糖分消化，對於關注血糖的人，連皮吃會更健康。惟她提醒，南瓜外皮或殘留農藥須洗淨，連皮吃亦較難消化，若要連皮吃建議煮軟些。李杏榆講解南瓜營養和益處，以及連皮吃的注意事項。

南瓜益處多　腎差控血糖者注意分量

南瓜因含豐富β-胡蘿蔔素，具抗氧化功能，可保護細胞和免疫系統，並幫助體內製造維他命A，有助眼睛健康，含維他命E可滋潤皮膚；南瓜亦含鉀質可穩定血壓、有助去水腫，但腎功能較差的人不宜多吃，建議淺嘗。另外，南瓜屬於根莖類的澱粉質，要控制血糖或管理體重的人，每次食用南瓜的分量不宜多於半杯。

連皮吃要洗乾淨：梳打粉+水+牙刷

李杏榆補充，南瓜連皮吃有其好處，如南瓜皮纖維豐富，含鉀質，但南瓜肉也有其營養，不一定要連皮吃。另外，由於南瓜皮非水溶性纖維多，咀嚼和消化能力欠佳的人宜削皮吃，若連皮吃要煮得更軟。清洗方面，連皮吃須徹底洗淨外皮，可用梳打粉加水浸泡，再用牙刷擦洗外皮。

營養師貼士：煲飯可加南瓜粟米更有營

李杏榆教路，煲白飯時可加入南瓜和粟米，可代替白飯減少飯的分量，攝取多些纖維和營養，顏色鮮艷亦能吸引小朋友進食。製作南瓜粟米飯，南瓜、粟米和白米的比例為1：1：1，洗米後將切好的南瓜和粟米粒加入電飯煲，加水煮便可，水量比平時煮白飯要多些。

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