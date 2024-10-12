好去處｜維園日本秋祭、觀塘海濱龍舟賽、西九公園單車節嘉年華 (13:56)

●「美食盡享！舞吧！秋祭！2024」@維園

日期：10月12及13日

時間：下午2時至晚上9時

地點：香港維多利亞公園5及6號足球場（靠籃球場及公園游泳池側）

●單車節嘉年華@西九竹翠公園

日期：10月13日

時間：上午6時半至下午3時（活動時間以大會公布為準）

地點：西九文化區竹翠公園

免費入場

●「第15屆亞洲龍舟錦標賽」@觀塘海濱

來自亞洲13個國家和地區的龍舟勁旅雲集香港，賽事分100米、200米、500米和2000米項目，力爭亞洲區最高殊榮。

日期：10月12至13日