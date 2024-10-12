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好去處｜維園日本秋祭、觀塘海濱龍舟賽、西九公園單車節嘉年華 (13:56)

周末周日假期留港都有好去處，維園足球場今明一連兩日（12及13日）有日本秋祭活動，觀塘海濱則有亞洲龍舟錦標賽，明日舉行的香港單車節，在西九公園將有單車節嘉年華，一家大小可共度愉快假日。

●「美食盡享！舞吧！秋祭！2024」@維園

由香港日本料理店協會主辦的「美食盡享！舞吧！秋祭！2024」活動，設有多個攤位售賣及展示日本食品及產品，亦有傳統日本文化表演，如日本太鼓、日本盆舞、音樂會等。[相關報道]
日期：10月12及13日
時間：下午2時至晚上9時
地點：香港維多利亞公園5及6號足球場（靠籃球場及公園游泳池側）

●單車節嘉年華@西九竹翠公園

單車節嘉年華首度於西九文化區竹翠公園舉行，活動包括運動體驗、舞台表演、本地特色餐飲，單車主題市集攤位，亦有扭氣球、臉部彩繪等親子活動等。[活動詳情]
日期：10月13日
時間：上午6時半至下午3時（活動時間以大會公布為準）
地點：西九文化區竹翠公園
免費入場
註：單車賽事約於清晨5時15分至下午2時舉行，觀賽可到尖沙嘴星光大道（近尖沙嘴海濱花園）。[人流管制措施及特別交通安排]

●「第15屆亞洲龍舟錦標賽」@觀塘海濱

來自亞洲13個國家和地區的龍舟勁旅雲集香港，賽事分100米、200米、500米和2000米項目，力爭亞洲區最高殊榮。
日期：10月12至13日
地點：觀塘海濱花園（地圖
賽事：小龍／標準龍，距離：100米、500米【賽事日程

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