吃蘋果反致便秘？營養師：果膠纖維吸腸道水分　食水果要飲夠水攝取油分 (10:54)

吃蘋果香蕉山竹 喝水不足加重便秘

吳耀芬指出，香蕉屬水分較少的水果，山竹含豐富膳食纖維，蘋果則含果膠、粗纖維和鐵質，若身體水分和油分不足夠才可能會引致便秘問題。

她補充，蘋果中的果膠成分，具保護胃黏膜作用，會吸收腸道內多餘水分；蘋果外皮的粗纖維，同樣會吸收腸道水分；而鐵質攝取太多亦可能加重便秘問題。從均衡飲食而言，一天宜吃2份水果、3份蔬菜，以吸收不同營養，建議蘋果每天最多吃一個大蘋果，或兩個小的加拿蘋果；香蕉最多吃1條，山竹以兩個為限。（知多啲：衛生署日日水果蔬菜2+3）

經常便秘者飲食5貼士

1.按個人習慣吃不同種類的水果——平日較少喝水的人可吃水分多的水果（如：西瓜、梨、橙）；平日較少吃纖維或蔬菜的人可吃高纖的水果（如：蘋果、火龍果、奇異果）。

2. 吃「多渣」水果可加入橄欖油和醋，製成沙律——吸收纖維同時攝取油分，可令纖維軟化，排便暢順些。

3. 一天內不宜吃太多同屬高纖維的食物，如：麥皮、麥包、紅米飯、太多菜等。

4. 留意每天喝足夠水和攝取足夠油分，建議每天8杯水、2湯匙油類。

5. 部分藥物可能會引致便秘，如鈣片、鐵丸，吃完藥應補充足夠水分。