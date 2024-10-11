遊戲平台Roblox「揸巴士」社交平台熱議　玩家重遊舊地見中學立體建築感驚喜 (10:25)

玩家：猶如「揸緊真巴士」

Edward稱，此前在Threads看到其他玩家分享「揸巴士」片段，覺得遊戲場景的還原度很高，猶如「揸緊真巴士」，便開始了自己的駕駛之路，他每天都會玩半小時。他說，遊戲真實還原香港場景，吸引他一直玩，又認為港人喜愛一些與自己文化有關的東西，是這個遊戲受歡迎的原因之一。

製作團隊：實地考察打造遊戲場景

「九龍東：香港巴士網絡」由製作團隊Wright Workshop開發，成員譚先生表示，有感Roblox平台自由度高，又可與朋友和一群巴士迷在同一個遊戲伺服器內駕駛同一條巴士路線和談天。他說，一條巴士路線和一個地區的版圖的製作時間可以年計，而「九龍東：香港巴士網絡」由2018年起開發，即使現在開放予公眾玩，其實遊戲仍要不斷改善。團隊成員透過實地考察、參考地圖，甚至參考其他巴士迷上載的巴士行車片段仿製現實情況，透過編程、用軟件製作場景中的立體建築物模型，打造這個遊戲。

對於Threads興起一股「揸巴士」熱潮，製作團隊Wright Workshop創辦人梁浩然稱感到十分意外，沒想過近期一條由玩家發出的帖文，令這款已存在數年的遊戲意外爆紅，回想當初版圖從2018年建立時寂寂無聞，到現在已經有接近200萬人次到訪過他們製作的遊戲伺服器，感到十分鼓舞。