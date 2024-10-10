印度富商Ratan Tata逝世　冀國民有車揸推全球最平汽車　惜停產告終 (14:49)

塔塔集團業務極為廣泛，由科技、汽車、鋼鐵、金融，到電訊業務、零售也有涉獵，連茶葉及食鹽都有推出產品。集團每年收益超過1000億美元，全印度僱員達102萬人。

Tata其中一項最廣為人知的商業舉動，便是在2008年推出全球最平汽車Nano。Tata稱，經常看見印度人一家幾口擠在一輛綿羊仔上，險象環生，因而希望改善綿羊仔安全，後來推出印度人可負擔、號稱「人民汽車」的Nano，2009年開賣時每輛僅售2500美元（約1.95萬港元），平絕全球。不過Nano銷量欠佳，2018年停產。

Tata於1937年在孟買出生，年少時在美國的大學攻讀建築及結構工程，1962年返回印度加入家族公司，1991年當上公司董事長，當時印度推出經濟改革，塔塔集團得以乘勢發展，成為印度最具影響力的商業王國。

英國廣播公司（BBC）報道，Tata的遺體已由孟買的醫院轉移到當地的演藝中心，供公眾瞻仰，至周四（10日）晚上舉行國葬。印度總理莫迪讚揚Tata是「具有視野的商界領袖，也是有同情心及出色的人」，對他離世感極度悲痛。（BBC/CNN）