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黑白大廚｜Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》掀熱話　參賽廚師餐廳客似雲來　推廣韓式創意料理 (12:15)

黑白大廚：料理階級大戰》結果周二（8日）揭盅，這套影視串流平台Netflix實境節目近日備受關注，節目找來80名對美味有獨到見解的「黑湯匙」無名廚師，對上20名「白湯匙」菁英主廚，一共100名參賽者展開料理對決。這套《黑白大廚：料理階級大戰》如何成為了熱話？

《黑白大廚：料理階級大戰》無名廚師vs.星級名廚

《黑白大廚：料理階級大戰》特別之處在於不計較廚師名氣，也不看菜餚外表，只追求味道，並給予空間讓寂寂無聞者擊敗星級名廚，再以有趣、創新的方法比賽及評審。參賽者分別是20名被稱「白湯匙」的名廚，以及80名以「代號」為名的「黑湯匙」廚師，合共100人競賽，勝者可獲3億韓圜（約180萬港元）獎金。「黑湯匙」廚師要獲得冠軍才會在節目中公開真實姓名。

翻查資料，20名廚粒粒巨星，包括《打開雪櫃》明星廚師崔賢錫、「國際中餐大師」呂敬來、韓國首名中菜女廚神鄭智善、《我要做廚神》韓國版第2季冠軍崔江祿、連續15年意大利米芝蓮一星廚師法布里（Fabrizio Ferrari）、《韓食大捷2》冠軍李英淑、《鐵人料理》2010年冠軍李愛德華（Edward Lee）等。

《黑白大廚：料理階級大戰》帶挈廚師人氣升

晉身8強的廚師日前出席記者會時透露，節目帶挈他們人氣急升，經營的餐廳客似雲來，帶動韓國飲食業。比賽最終由「拿坡里美味黑手黨」的素人廚師權聖晙（又譯：權成俊）擊敗李愛德華，贏得3億韓圜獎金。以下是8強廚師中，其中7人的Instagram專頁：權聖晙李愛德華姜勝元鄭智善尹南魯蔣皓埈崔賢錫

《黑白大廚：料理階級大戰》推廣韓式創意料理

《黑白大廚：料理階級大戰》掀起了話題，藉「黑湯匙」與「白湯匙」的廚師對決，將多種鮮為人知的韓國特色食材製成創意料理帶給全世界觀眾，例如：乾蘿蔔纓、陳年辛奇、海藻等，還有令人聞風喪膽（連韓國人都未必頂得順）、「臭名遠播」的斑鰩（鰩魚）。

資料來源：明報

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