法律Q&A｜毛孩疑因他人疏忽致死　主人能否索償？可追討情感損失？執業律師解答 (10:17)

問：寵物因他人疏忽而死亡，主人能否為寵物興訟索償？

可以，不過本港法律視寵物為「財物（Property）」，而非「一個人」，故在牽涉寵物受傷或死亡的索償案件中，法庭一般只批准賠償寵物意外前的價值（未必是當初的購入價），以及醫療費和殮葬費。

根據Lee Chiu Yee Bettina v Wong Chung Sum（DCCJ24/2015）[判辭連結]案例，原告人的小狗遭被告人的大狗咬死，法庭裁定被告人身為狗主疏忽，但在釐定賠償金額時表明，雖然法庭明白小狗對原告人的情感價值（sentimental value），但只批准相關醫藥費及殮葬費的索償；另外由於原告人未有提供相關證據，拒絕就小狗的買入價批出賠償，以及原告人因需照顧小狗而沒有上班兩星期的收入損失。

問：寵物主人可否為喪失寵物蒙受心理創傷而興訟要求賠償？

寵物主人因喪失寵物蒙受情感損失及創傷，並非本港法庭允許的賠償項目，事實上世界主流的司法體系，對允許情感賠償均有極大保留。

即使在牽涉人的致命交通意外及工傷案件中，雖然根據《致命意外條例》家人可獲法定「親屬喪亡之痛」（Bereavement） 一筆過24.25萬元賠償，以及假如死者仍在世可累積的收入等，但一般而言，死者家屬不能獨立地因喪親蒙受情緒困擾，而另外要求賠償。不過，假如家人目睹意外事發經過而情緒崩潰，則屬次級受害者（Secondary victim），有可能另行展開索償，惟展開次級受害者的索償的限制亦頗多。

問：社會上愈來愈多人養毛孩而不生孩子，相關法例有可能會改變嗎？

在上述的Lee Chiu Yee Bettina案，原告人似乎沒有明確要求法庭批准情感損失，或討論作為狗主的原告人因被告人疏忽而蒙受的心理創傷，故雙方並沒有就此在法庭爭議，法庭就此輕輕帶過。至於法庭日後會否承認寵物的情感價值及允許相應賠償，則有待合適的案件出現，並一直上訴到終審法院再能作定奪。