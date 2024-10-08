明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

美國大選｜明報美國大選專題報道一覽【附連結】 (12:57)

2024年美國總統選舉將於11月5日舉行，民主黨由現任副總統賀錦麗代替總統拜登出選，決戰捲土重來的共和黨籍前總統特朗普。以下是《明報》2024年美國大選專題報道連結。（10月10日更新）

關鍵戰場篇之一：圖看2024美國大選關鍵戰場 [報道連結]

關鍵戰場篇之二（內華達）：增長快失業率高 經濟數據顯矛盾 內華達旅遊業勞工成關鍵 [報道連結]

關鍵戰場篇之三（賓夕法尼亞）：「水力壓裂」賓夕法尼亞政治攻防 賀錦麗轉軚盼守「藍牆」能源州 特朗普續狙擊 [報道連結]

關鍵戰場篇之四（威斯康星）：黑人關鍵威斯康星少數不能少 經濟無起色減投票意欲 損民主黨勝算 [報道連結]

關鍵戰場篇之五（密歇根）：電動車轉型牽動密歇根選情汽車業勞資合作 「特朗普播恐懼效果減」 [報道連結]

關鍵戰場篇之六（北卡羅萊納）：「美社會縮影」北卡伺機造王 無黨派選民大增 議題導向投票抉擇 [報道連結]

關鍵戰場篇之七（喬治亞）：人口結構變喬治亞「紅轉紫」　新遷入州民上屆助拜登爆冷　共和黨尋反制 [報道連結]

關鍵戰場篇之八（亞利桑那）：半導體浪潮亞利桑那待成氣候　選民未視黨派議題　通脹樓價更重要 [報道連結]

文化戰爭篇之一：圖看美國文化戰 [報道連結]

文化戰爭篇之二：邊境移民受注目 賀調整立場「近特」 美墨偷渡去年一度猖獗 引政治攻防 [報道連結]

文化戰爭篇之三：賀錦麗墮胎權牌搶票 特朗普捱打 兩黨立場各受限 分析：藉敏感議題爭選票不易[報道連結]

【美國大選短片】9月電視辯論 賀錦麗主動與特朗普握手 [報道連結]

美國大選最新消息：shorturl.at/VPp16

相關字詞﹕美國大選 美國大選2024 美國投票2024 美國總統大選日期 賀錦麗 特朗普 編輯推介

上 / 下一篇新聞