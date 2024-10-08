美國大選｜明報美國大選專題報道一覽【附連結】 (12:57)

2024年美國總統選舉將於11月5日舉行，民主黨由現任副總統賀錦麗代替總統拜登出選，決戰捲土重來的共和黨籍前總統特朗普。以下是《明報》2024年美國大選專題報道連結。（10月10日更新）
關鍵戰場篇之一：圖看2024美國大選關鍵戰場 [報道連結]
關鍵戰場篇之二（內華達）：增長快失業率高 經濟數據顯矛盾 內華達旅遊業勞工成關鍵 [報道連結]
關鍵戰場篇之三（賓夕法尼亞）：「水力壓裂」賓夕法尼亞政治攻防 賀錦麗轉軚盼守「藍牆」能源州 特朗普續狙擊 [報道連結]
關鍵戰場篇之四（威斯康星）：黑人關鍵威斯康星少數不能少 經濟無起色減投票意欲 損民主黨勝算 [報道連結]
關鍵戰場篇之五（密歇根）：電動車轉型牽動密歇根選情汽車業勞資合作 「特朗普播恐懼效果減」 [報道連結]
關鍵戰場篇之六（北卡羅萊納）：「美社會縮影」北卡伺機造王 無黨派選民大增 議題導向投票抉擇 [報道連結]
關鍵戰場篇之七（喬治亞）：人口結構變喬治亞「紅轉紫」 新遷入州民上屆助拜登爆冷 共和黨尋反制 [報道連結]
關鍵戰場篇之八（亞利桑那）：半導體浪潮亞利桑那待成氣候 選民未視黨派議題 通脹樓價更重要 [報道連結]
文化戰爭篇之一：圖看美國文化戰 [報道連結]
文化戰爭篇之二：邊境移民受注目 賀調整立場「近特」 美墨偷渡去年一度猖獗 引政治攻防 [報道連結]
文化戰爭篇之三：賀錦麗墮胎權牌搶票 特朗普捱打 兩黨立場各受限 分析：藉敏感議題爭選票不易[報道連結]
【美國大選短片】9月電視辯論 賀錦麗主動與特朗普握手 [報道連結]
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