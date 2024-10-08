寒露．二十四節氣｜寒露口乾皮膚乾　中醫教煲雪梨茶潤燥湯水【附潤肺生津食材】 (09:30)

今日（8日）是寒露，作為二十四節氣的寒露是入秋後第五個節氣。據香港天文台，本港今早相對濕度56%，日間乾燥。註冊中醫師鄧海君接受明報電子平台組訪問表示，天氣乾燥容易出現燥邪，致皮膚乾燥、口乾、大便乾結，甚至會咳嗽、氣喘等。鄧海君建議可多吃潤肺生津食材，例如雪梨、南瓜、芝麻、銀耳、百合及沙參，並推介兩個食譜，助清肺潤肺和止咳。
寒露．食譜一：麥冬無花果雪梨茶
材料（2人分量）：麥冬30克、無花果乾4粒、雪梨2個、南北杏20克、水適量、冰糖少許（按個人口味添加）
製法：所有食材洗乾淨，雪梨去芯切件，將所有食材放進鍋中，加水至蓋過材料，中火煮滾後，細火煲一小時即成。
功效：生津潤肺、止咳化痰、養陰
飲用注意：消化能力弱，容易肚瀉的人宜先諮詢註冊中醫師意見。
寒露．食譜二：雪耳蓮子百合瘦肉湯
材料（3至4人分量）：雪耳30克、蓮子12克、百合12克、枸杞12克、陳皮6克、瘦肉適量、水適量
製法：先將瘦肉切開洗淨後汆水，將雪耳浸軟去蒂，切成小塊；其餘食材洗淨，將所有食材放進鍋中，加水至蓋過食材，先用大火煮滾，再轉小火煲兩小時即成。
功效：清肺潤燥、養胃健脾、止咳
飲用注意：脾胃虛弱，容易肚瀉的人宜先諮詢註冊中醫師意見。
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