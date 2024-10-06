加沙戰爭一年逾4萬人亡　停火無期　巴人盼望回到開戰前【短片】 (11:48)

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根據聯合國人道事務協調廳（OCHA）數字，以哈戰爭至今造成逾4萬巴勒斯坦人死亡，包括逾1萬名兒童。根據以色列官方數字，連同囚禁期間死亡的人質，至今約1205名以色列人在以哈戰爭中喪生。97名人質仍未歸家，33人確認已亡。

戰火曠日持久，不少巴人漸漸失去希望。戰事爆發前，19歲巴人Fares al-Farra原本準備升讀大學，其後隨家人逃難，如今像陷入死胡同，見不到出路。他形容大家的生活、未來、夢想已毁，只盼一切盡快結束。

39歲Maher Zino由衣食無憂的公務員淪為一無所有，與妻兒四處流竄，「數不清遷徙了多少次」。他形容自己生活如同乞丐，現時只能盼望時光倒流，回到戰爭爆發前。

（路透社/法新社）

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