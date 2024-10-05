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秋天喉嚨乾痕　短片：中醫教按4穴位紓緩喉嚨不適【附潤肺滋陰兩食譜】 (11:24)

中醫教按4穴位紓秋天喉嚨不適（採訪、拍攝、剪接：黃子希）

秋天喉嚨易感乾涸痕癢，註冊中醫師何昕接受明報電子平台組訪問表示，秋天乾燥，相對濕度低，當人體吸入太乾的空氣會刺激呼吸道黏膜，喉嚨、支氣管變得乾癢，容易導致乾咳。本文短片介紹及示範按壓4個穴位，有助紓緩喉嚨乾痕等不適。何昕提醒，倘咳嗽持續兩周、出現胸背痛或多痰、黃痰，應立即求醫以免延誤病情。（採訪、拍攝及剪接：黃子希）

●合谷穴：針對喉嚨痕癢

位置：位於手掌虎口，第一及第二掌骨相合處
功效：疏散風邪，清利肺氣

●太淵穴：針對喉痛、痕癢

位置：位於手腕橫紋上，拇指下方的凹陷處
功效：宣肺平喘，止咳化痰，清咽消腫

●迎香穴：針對喉乾、痕癢

位置：位於鼻翼外緣，虎紋中間位置
功效：按壓後會增喉嚨津液，有助紓緩喉乾、咳嗽等；清熱散風，祛燥潤肺

●天突穴：針對喉嚨痛​​​​

位置：鎖骨正中凹陷處
功效：止咳利咽
按壓方法：上述4個穴位每日早晚各按一次，每次以食指或拇指指肚，順時針或逆持針按揉穴位20至30次，以出現痠、麻、脹、痛感為宜。若突然感到喉嚨痕癢，亦可即時按壓上述4個穴位紓緩。

潤肺滋陰兩食譜

●食譜一：川貝雪梨羹

功效：潤肺平喘，清熱化痰
材料：雪梨1個、川貝末5克
食用貼士：若感喉嚨痕癢，可加少許薑汁燉。
食用注意：脾胃虛寒、腹部冷痛和血虛者，不可多吃。
製法：
1.洗淨雪梨，削皮去核，切小塊備用；
2.把雪梨塊放入碗中，混入川貝末，隔水燉30分鐘即成。

●食譜二：沙參玉竹雪耳湯

功效：針對肺胃陰虛、皮膚乾燥，有滋陰潤燥功效
材料：玉竹15克、北沙參15克、蓮子25克、雪耳1個、瘦肉適量
製法：
1. 浸泡藥材（玉竹、北沙參、蓮子、雪耳）30分鐘，洗淨肉類備用；
2. 將所有用料放進水中，然後熬成湯，加適量鹽，即可食用。
註：食譜僅供參考，各人體質不同，如有疑問應先諮詢註冊中醫師意見。

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