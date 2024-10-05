秋天喉嚨乾痕　短片：中醫教按4穴位紓緩喉嚨不適【附潤肺滋陰兩食譜】 (11:24)

秋天喉嚨易感乾涸痕癢，註冊中醫師何昕接受明報電子平台組訪問表示，秋天乾燥，相對濕度低，當人體吸入太乾的空氣會刺激呼吸道黏膜，喉嚨、支氣管變得乾癢，容易導致乾咳。本文短片介紹及示範按壓4個穴位，有助紓緩喉嚨乾痕等不適。何昕提醒，倘咳嗽持續兩周、出現胸背痛或多痰、黃痰，應立即求醫以免延誤病情。（採訪、拍攝及剪接：黃子希）