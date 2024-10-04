明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

賽馬會「a家」租借樂齡科技　短片睇電動輪椅、翻身牀、特別助行器示範｜樂齡科技 (09:54)

照顧家中長者，使用合適的樂齡科技既可減輕照顧者的體力需求及精神壓力，亦可讓被照顧者做到更多事【短片：78歲柏金遜症患者行動困難　樂齡科技如何支援照顧者？】。由香港社會服務聯會於2019年起主辦的賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務，向有需要人士提供器材租賃服務，提升長者及照顧居家安老的信心和能力，服務詳情如下：

服務對象：已擴展至18歲或以上人士，目前全港有12區受惠（中西區、灣仔區、東區、南區、深水埗區、觀塘區、葵青區、荃灣區、屯門區、元朗區、大埔區、沙田區）。其中，中西區、灣仔區、東區、南區、深水埗區及觀塘區將於今年11月開始陸續提供器材租賃服務。

社會福利署「長者社區照顧服務券（社區券）」現已包括輔助科技產品租用服務，詳情可向賽馬會「a家」合作的社區券認可服務單位了解。

租賃器材種類

行動輔助器具──如電動輔助助行器、特別功能輪椅、電動輪椅

日常生活輔助器具──如醫療護理牀、多用途扶手、淋浴椅、餵食機

無障礙環境建築及通用設計──如組合式斜台

坐姿及體位矯正輔助器具──如減壓坐墊

遠程護理／健康輔助器具──如防遊走套裝、防跌感應套裝

租金：每件器材均有指定租金，按月計算。如符合以下資格人士可享有租金資助：正領取長者生活津貼、普通傷殘津貼、高額傷殘津貼或綜緩。如有需要，可另選用職業治療評估、上門安裝教學等服務，詳情可向職員查詢。

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務詳情

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務、基督教香港信義會社會服務部一級職業治療師吳凱軒（Andy）接受明報電子平台組訪問，在以下短片介紹3款實用的樂齡科技。

⚫折疊式電動輪椅（後控控制）──每月租金：綜援或高額傷殘津貼$234、領取長者生活津貼或普通傷殘津貼$401
 
⚫特別功能助行器（步行提示及可作輪椅）──每月租金：綜援或高額傷殘津貼$201、領取長者生活津貼或普通傷殘津貼$304
 
⚫翻身減壓醫療護理牀──每月租金：綜援或高額傷殘津貼$304、領取長者生活津貼或普通傷殘津貼$611
*如非領取以上政府提供的每月現金津貼項目人士，需繳付租賃器材的全額租金，詳情可向賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心查詢。
 
賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務詳情：ageathome.hk/zh

長者實用資訊：shorturl.at/VrWl9

相關字詞﹕樂齡科技 長者實用資訊 賽馬會a家 器材租借 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞