賽馬會「a家」租借樂齡科技　短片睇電動輪椅、翻身牀、特別助行器示範｜樂齡科技 (09:54)

服務對象：已擴展至18歲或以上人士，目前全港有12區受惠（中西區、灣仔區、東區、南區、深水埗區、觀塘區、葵青區、荃灣區、屯門區、元朗區、大埔區、沙田區）。其中，中西區、灣仔區、東區、南區、深水埗區及觀塘區將於今年11月開始陸續提供器材租賃服務。

社會福利署「長者社區照顧服務券（社區券）」現已包括輔助科技產品租用服務，詳情可向賽馬會「a家」合作的社區券認可服務單位了解。

租賃器材種類 ：

行動輔助器具──如電動輔助助行器、特別功能輪椅、電動輪椅

日常生活輔助器具──如醫療護理牀、多用途扶手、淋浴椅、餵食機

無障礙環境建築及通用設計──如組合式斜台

坐姿及體位矯正輔助器具──如減壓坐墊

遠程護理／健康輔助器具──如防遊走套裝、防跌感應套裝

租金：每件器材均有指定租金，按月計算。如符合以下資格人士可享有租金資助：正領取長者生活津貼、普通傷殘津貼、高額傷殘津貼或綜緩。如有需要，可另選用職業治療評估、上門安裝教學等服務，詳情可向職員查詢。

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務詳情

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務、基督教香港信義會社會服務部一級職業治療師吳凱軒（Andy）接受明報電子平台組訪問，在以下短片介紹3款實用的樂齡科技。

⚫折疊式電動輪椅（後控控制）──每月租金：綜援或高額傷殘津貼$234、領取長者生活津貼或普通傷殘津貼$401

⚫特別功能助行器（步行提示及可作輪椅）──每月租金：綜援或高額傷殘津貼$201、領取長者生活津貼或普通傷殘津貼$304

⚫翻身減壓醫療護理牀──每月租金：綜援或高額傷殘津貼$304、領取長者生活津貼或普通傷殘津貼$611

*如非領取以上政府提供的每月現金津貼項目人士，需繳付租賃器材的全額租金，詳情可向賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心查詢。

長者實用資訊：shorturl.at/VrWl9