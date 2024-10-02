短片：京都任天堂博物館開幕　入場包10枚遊戲代幣　巨型手掣玩Super Mario【附購票詳情】 (19:56)

博物館1樓設有重新改編的歷代遊戲，以及兩人共同操控的「Super Famicom」及「任天堂64」等遊戲機手掣，讓參觀者體驗滿載回憶的懷舊遊戲。2樓則有「任天堂Switch」等一系列的展品。

參觀者付費入場後，可獲10枚專用遊戲幣，注意不能額外購買遊戲幣。根據日經中文網報道，每項遊戲大約需要1至4枚遊戲幣。

博物館網上購票網頁顯示，截至今晚7時，10月及11月的門票已售罄，參觀者仍可選擇1月份門票，選擇日期後登記，當局將隨機分配門票，參觀者獲通知後才付款，相關購票詳情可參考京都任天堂博物館網頁【按此】。

京都任天堂博物館（Nintendo Museum）資料

●入場費

成人：3300日圓（約177港幣）（含稅）

中學生（12至17歲）：2200日圓（約118港幣）（含稅）

小學生（6-11歲）：1100日圓（約59港幣）（含稅）

5歲或以下小童免費

●開放時間：上午10時至下午6時，逢周二及新年假期休息

資料來源：任天堂博物館官方網站、日經中文網