大熊貓「安安」「可可」｜熊貓命名、繪畫比賽Q&A：如何參加？截止提交日期？有何獎品？ (18:42)

● 命名比賽 內容是什麼？

參加者必須為兩隻大熊貓分別建議一個中文名字，並以不多於100字中文解釋建議名字的意義。參加者亦可以建議兩隻大熊貓繼續沿用原名並連同名字意義的解釋參賽。

● 命名比賽 有何評審準則？

名字須有意義、富創意，以及名字能突顯該對贈予香港的大熊貓年輕、可愛及活潑等特質。

● 命名比賽 的提交日期為何？

即日至10月27日接受作品提交。

● 命名比賽 作品如何提交？

活動表格網址：www.oceanpark.com.hk/tc/park-experience/giant-panda-campaign-2024/naming-competition-2024

● 命名比賽 有什麼獎項及獎品？

最佳作品（1位）：海洋公園成人全年會籍4個（價值$5520）、大熊貓紀念品及購物禮券（價值$3000）、海洋公園餐飲禮券（價值$2000）

優異作品（8位）：海洋公園成人全年會藉2個（價值$2760）、大熊貓紀念品及購物禮券（價值$1000）、海洋公園餐飲禮券（價值$1000）

● 繪畫比賽 內容是什麼？

大熊貓繪畫比賽分三個組別進行，分別為公開組（供香港居民參加）、中學組（供中一至中六學生參加）及小學組（供小一至小六學生參加），參加者可參照兩隻大熊貓的照片及生活片段，描繪牠們可愛的一面。

● 繪畫比賽 的提交日期為何？

參加者須於10月21日至11月8日期間提交手繪畫作，並以不多於100字中文說明作品背後的意思。

● 繪畫比賽 作品如何提交？

活動表格將於10月21日啟用。如有查詢，可電郵至 gr@oceanpark.com.hk。

● 繪畫比賽 有何評審準則？

評審準則包括：創意、主題表達及藝術表現。

● 繪畫比賽 有什麼獎項及獎品？

最佳作品（1位）：海洋公園成人全年會籍4個（價值$5520）、大熊貓紀念品及購物禮券（價值$3000）、海洋公園餐飲禮券（價值$2000）

優異作品（4位）：海洋公園成人全年會藉2個（價值$2760）、大熊貓紀念品及購物禮券（價值$1000）、海洋公園餐飲禮券（價值$1000）

●何時公布比賽結果？

比賽結果將於今年年底前公布，得獎者將獲專函通知。

資料來源：政府新聞處／海洋公園