秋天易脫髮　中醫提醒濕熱者少吃燒烤火鍋　補肝腎食物助生髮【附預防脫髮食譜】 (09:00)

秋天較易甩頭髮？註冊中醫許山山接受明報電子平台組訪問表示，秋天天氣乾燥，頭髮皮脂腺分泌較少，頭髮易毛躁且易斷。濕熱體質的人倘吃多了燒烤或火鍋等燥熱和肥膩食物，油脂分泌增多，加上自身濕氣重，容易堵塞毛囊，頭髮未能得到營養亦易脫髮。許山山稱，濕熱的人應少吃肥膩食物，不宜因天氣轉涼而經常吃燒烤或火鍋。
許山山表示，吃補肝腎食材（如杞子、腰果、提子乾等），有助頭髮生長；肝臟作為身體的血庫，補肝養血，能促進頭髮生長。多吃黑色食物（如黑豆、黑芝麻、南棗）亦有助頭髮生長。許山山提供兩個有助預防脫髮的食譜。
杞子桑椹子提子乾水（2人分量）
【材料】杞子10克、桑椹子10克、提子乾10克、紅棗兩粒、2碗水
【製法】所有材料放進鍋中，煲15分鐘即成
【功效】補肝腎、養血、補充頭髮營養
【飲用注意】一般每日可飲1次。濕熱者（頭髮油、皮膚多油、面色偏黃者）不宜飲用。
土茯苓綿茵陳薏仁湯（2人分量）
【材料】土茯苓15克、綿茵陳15克、生薏仁30克、瘦肉適量、3碗水
【製法】將材料放進鍋中，煲1小時即成
【功效】清熱祛濕，針對濕熱型的脂溢性脫髮
【飲用注意】孕婦不能飲用
預防脫髮4方法：
1. 避免冷氣直吹頭部——倘頭皮本來乾燥，冷氣或會再抽乾頭皮水分
2. 避免戶外暴曬——出外工作時宜戴帽
3. 秋天避免使用強力去油洗頭水——以免頭皮過度乾燥，導致脫髮
4. 減少電髮、燙髮
頭髮保養4貼士：
1. 用梳輕輕梳頭，刺激頭部經絡——供氣血到頭部
2. 多喝水——令頭皮濕潤，減少因頭皮乾燥而脫髮
3. 吃清潤食物（如百合、蜜糖、淮山、無花果、雪梨）
4. 少吃燥熱食物（如燒烤、火鍋)
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