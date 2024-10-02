明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

秋天易脫髮　中醫提醒濕熱者少吃燒烤火鍋　補肝腎食物助生髮【附預防脫髮食譜】 (09:00)

秋天較易甩頭髮？註冊中醫許山山接受明報電子平台組訪問表示，秋天天氣乾燥，頭髮皮脂腺分泌較少，頭髮易毛躁且易斷。濕熱體質的人倘吃多了燒烤或火鍋等燥熱和肥膩食物，油脂分泌增多，加上自身濕氣重，容易堵塞毛囊，頭髮未能得到營養亦易脫髮。許山山稱，濕熱的人應少吃肥膩食物，不宜因天氣轉涼而經常吃燒烤或火鍋。

許山山表示，吃補肝腎食材（如杞子、腰果、提子乾等），有助頭髮生長；肝臟作為身體的血庫，補肝養血，能促進頭髮生長。多吃黑色食物（如黑豆、黑芝麻、南棗）亦有助頭髮生長。許山山提供兩個有助預防脫髮的食譜。

杞子桑椹子提子乾水（2人分量）

【材料】杞子10克、桑椹子10克、提子乾10克、紅棗兩粒、2碗水
【製法】所有材料放進鍋中，煲15分鐘即成
【功效】補肝腎、養血、補充頭髮營養
【飲用注意】一般每日可飲1次。濕熱者（頭髮油、皮膚多油、面色偏黃者）不宜飲用

土茯苓綿茵陳薏仁湯（2人分量）

【材料】土茯苓15克、綿茵陳15克、生薏仁30克、瘦肉適量、3碗水
【製法】將材料放進鍋中，煲1小時即成
【功效】清熱祛濕，針對濕熱型的脂溢性脫髮
【飲用注意】孕婦不能飲用

預防脫髮4方法：

1. 避免冷氣直吹頭部——倘頭皮本來乾燥，冷氣或會再抽乾頭皮水分
2. 避免戶外暴曬——出外工作時宜戴帽
3. 秋天避免使用強力去油洗頭水——以免頭皮過度乾燥，導致脫髮
4. 減少電髮、燙髮

頭髮保養4貼士：

1. 用梳輕輕梳頭，刺激頭部經絡——供氣血到頭部
2. 多喝水——令頭皮濕潤，減少因頭皮乾燥而脫髮
3. 吃清潤食物（如百合、蜜糖、淮山、無花果、雪梨）
4. 少吃燥熱食物（如燒烤、火鍋)
 
脫髮護髮 實用資訊：
 
 

相關字詞﹕脫髮 中醫教路 編輯推介

上 / 下一篇新聞