秋天易脫髮　中醫提醒濕熱者少吃燒烤火鍋　補肝腎食物助生髮【附預防脫髮食譜】 (09:00)

秋天較易甩頭髮？註冊中醫許山山接受明報電子平台組訪問表示，秋天天氣乾燥，頭髮皮脂腺分泌較少，頭髮易毛躁且易斷。濕熱體質的人倘吃多了燒烤或火鍋等燥熱和肥膩食物，油脂分泌增多，加上自身濕氣重，容易堵塞毛囊，頭髮未能得到營養亦易脫髮。許山山稱，濕熱的人應少吃肥膩食物，不宜因天氣轉涼而經常吃燒烤或火鍋。