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國慶餐飲優惠名單　太興、茶木堂食七折　牛角指定套餐七折【附名單連結】 (08:11)

為慶祝10月1日國慶75周年，全港超過3000間食肆在今天推出餐飲折扣優惠，例如太興、敏華冰廳、茶木等全日堂食七折；有食肆則推出指定食品七折。本文精選部分優惠，其他食肆優惠詳情可按此。［國慶交通優惠一文睇

．堂食七折

太興集團旗下的太興、敏華冰廳、茶木、亞參雞飯、靠得住、錦麗、稻埕飯店（機場分店除外）、點煲、餃子駅及瓊芳冰廳等13大品牌，10月1日全日堂食七折優惠。

．指定餐飲七折

牛角日本燒肉專門店：10月1日旺角MOKO店及尖沙嘴LCX店「1人前燒肉海鮮套餐」（原價$383）七折；其他分店「日本黑毛和牛及國產牛海鮮燒肉盛合」（原價$325）七折。

牛角放題實施店、牛角Buffet：10月1日「晚市精選極上和牛100分鐘放題套餐」（原價$600）七折。

大家樂：即日起至10月2日，晚市以七折優惠價$99享「紅燒素翅二人小菜晚市套餐」（原價$142），全線分店適用。優惠只適用於收銀機付款，不適用於自助點餐機及手機點餐。

大快活：10月1日晚市以七折優惠價$97享「清湯蘿蔔牛肋肉煲二人餐配灼菜（一客）或是日甜品（兩客）」（原價$139），全線分店適用。

．其他優惠

美心MX及美心Food2：午晚市鮮茄焗豬扒飯七五折優惠，部分分店適用。

KFC：上午11時後，於櫃枱惠顧任何食品，可以$10加配1件雞（家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞），全線分店適用。

Pizza Hut：任何堂食/外賣自取惠顧，可免費享用香蒜肉絲意粉一客，全線分店適用。不適用於網上訂購。

吉野家：$71買「鰻魚牛肉雙拼丼配溫泉玉子、鮮嫩時菜及飲品」，上午11時後全線分店適用。

包點先生：優惠價$7買豆腐花及綠豆沙一碗（原價$10），全線分店適用。

註：優惠以主辦方最新公布為準。

國慶活動：

10月1日無人機表演+煙花匯演、國慶版「幻彩詠香江」

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