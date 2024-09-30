「山陀兒」料周三登陸台灣南部　估計對港威脅不大 (20:05)

超強颱風「山陀兒」已進入本港800公里

【12:15】天文台表示，超強颱風「山陀兒」已進入本港800公里範圍。按照現時預測，「山陀兒」會橫過呂宋海峽，進入南海東北部，並在明日（10月1日）逐漸轉向偏北方向移動，在周三（10月2日）登陸台灣南部，隨後橫過台灣，與香港保持超過500公里距離，對本港直接威脅不大。但受其外圍下沉氣流影響，今明兩日華南天氣酷熱。預料一股東北季候風會在明日抵達廣東，屆時北風會逐漸增強，周三及周四（10月3日）該區風勢頗大，天文台會視乎本地風力變化，發出強烈季候風信號。受季候風影響，本周中後期本港天氣大致晴朗及乾燥，早晚稍涼，市區最低氣溫在22°C左右。

【08:31】上午8時20分，天文台錄得氣溫28.5°C，相對濕度81%。酷熱天氣警告現正生效。

超強颱風「山陀兒」的外圍下沉氣流正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。上午8時，「山陀兒」集結在高雄之東南偏南約350公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過呂宋海峽。

本港地區今日（9月30日）大致天晴，日間酷熱，市區最高氣溫約34°C，新界再高兩三度，吹和緩西北風。展望國慶日（10月1日）大致天晴及酷熱，北風逐漸增強，周三至周四（2日至3日）風勢頗大，早晚稍涼，市區最低氣溫在22°C左右，日間乾燥。（天文台）