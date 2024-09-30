健美只能吃雞胸？翻熱隔夜菜會致癌？營養師解答帶飯迷思【附帶飯貼士】 (18:20)

●健美只能吃雞胸白飯？營養足夠？

答：只吃雞胸及白飯，營養未夠。除了吃白肉攝取蛋白質，也宜吃些紅肉攝取鐵質，以免身體因鐵質不足而貧血，影響運動，甚至免疫力下降。吳耀芬建議可吃雞髀（雞髀屬於紅肉），或牛扒、洋葱豬扒等代替。另外，白飯可以小米、藜麥、番薯等取代，熱量夠之餘，亦可提供維他命B雜等不同營養素，令人精神些。

不過，一餐之中，若麥皮配搭高飽和脂肪及油炸食物（如金錢肚、鯪魚球），仍會增加脂肪和熱量攝取，建議配搭要營養均衡，例如番茄煮牛肉、蒜蓉炒菠菜等。

此外，麥皮含嘌呤，痛風患者應諮詢醫生或營養師的意見。

麥皮與飯、粉麵、番薯等同屬碳水化合物 ，麥皮含水溶性纖維和粗纖維，對排便不暢的人，吃麥皮有助腸道蠕動；麥皮增飽肚感，亦有助控制體重。