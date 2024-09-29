天氣｜周一料市區氣溫高達34°C　國慶日續天晴酷熱 (18:30)

【18:30】本港下午天氣炎熱，各區氣溫普遍上升至32°C或以上。而高溫觸發的驟雨正影響廣東沿岸。本港地區今晚（9月29日）及明日（9月30日）天氣預測：初時部分時間多雲，局部地區有驟雨。明日大致天晴，早上最低氣溫約28°C，日間酷熱，市區最高氣溫約34°C，新界再高兩三度。吹微風，明日轉吹和緩西北風。展望國慶日（10月1日）大致天晴及酷熱。北風逐漸增強，周三至周四風勢頗大，早晚稍涼，市區最低氣溫在22°C左右，日間乾燥。
下午4時，強烈熱帶風暴山陀兒集結在馬尼拉之東北偏北約620公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約10公里，橫過呂宋海峽並逐漸增強。
【09:40】上午9時30分，天文台錄得氣溫28.7°C，相對濕度78%。一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，與高空擾動相關的驟雨正逐漸遠離該區。本港方面，今日早上多處地區錄得約5毫米雨量。本港地區今日天氣預測：部分時間有陽光，天氣炎熱，稍後局部地區有驟雨及雷暴。市區最高氣溫約32°C，新界再高一兩度。吹和緩東至東北風。
上午8時，強烈熱帶風暴山陀兒集結在馬尼拉之東北約610公里，預料向西北偏西或西北緩慢移動，在呂宋海峽以東徘徊並繼續增強。
（天文台）