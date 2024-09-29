天氣｜周一料市區氣溫高達34°C　國慶日續天晴酷熱 (18:30)

下午4時，強烈熱帶風暴山陀兒集結在馬尼拉之東北偏北約620公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約10公里，橫過呂宋海峽並逐漸增強。

【09:40】上午9時30分，天文台錄得氣溫28.7°C，相對濕度78%。一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，與高空擾動相關的驟雨正逐漸遠離該區。本港方面，今日早上多處地區錄得約5毫米雨量。本港地區今日天氣預測：部分時間有陽光，天氣炎熱，稍後局部地區有驟雨及雷暴。市區最高氣溫約32°C，新界再高一兩度。吹和緩東至東北風。

上午8時，強烈熱帶風暴山陀兒集結在馬尼拉之東北約610公里，預料向西北偏西或西北緩慢移動，在呂宋海峽以東徘徊並繼續增強。

（天文台）