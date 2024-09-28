天氣｜天文台：周日有幾陣驟雨　下周三早晚稍涼及乾燥 (19:30)

今午維港附近曾現水龍捲

【13:30】天文台表示，下午12時30分左右，維多利亞港附近有水龍捲報告，並發出特別天氣提示，與高空擾動相關的驟雨及強烈狂風雷暴正影響港島東部及九龍東，部分地區雨勢較大。

【10:15】上午9時50分，天文台錄得29.4°C，相對濕度82%。本港地區今日（9月28日）天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約31℃，稍後驟雨較多，局部地區有雷暴。吹微風，漸轉吹和緩偏東風。展望下周初大致天晴及酷熱。國慶日（10月1日）北風逐漸增強，隨後一兩日風勢較大，早晚稍涼，市區最低氣溫在22°C左右，日間乾燥。

與高空擾動相關的驟雨及雷暴正從廣東東部沿岸逐漸靠近。同時，一股偏東氣流正逐漸影響該區。位於呂宋海峽以東的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為「山陀兒」。在上午10時，「山陀兒」集結在馬尼拉之東北約670公里，預料向西南偏西緩慢移動，在呂宋海峽以東徘徊並逐漸增強。