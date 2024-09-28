國慶活動一覽｜9‧28無人機表演、10‧1煙花匯演、國慶版「幻彩詠香江」 (10:55)

國慶75周年，本港有多個慶祝活動，今晚（9月28日）在灣仔海濱率先舉行「香港馬騰盛世」無人機表演，10月1日國慶當晚維港有煙花匯演和國慶版「幻彩詠香江」。本文附有3個活動的詳情。（*留意無人機或煙花匯演或受天氣影響，請留意主辦機構最新公布）

●9‧28「香港馬騰盛世」無人機表演

日期：9月28日（周六）

時間：晚上8時

最佳觀賞位置：灣仔海濱（包括水上運動及康樂主題區及HarbourChill海濱休閒站）

●10‧1國慶煙花匯演

日期：10月1日（周二）

時間：晚上9時

地點：中環與尖沙嘴之間的維多利亞海港海面​

●10月國慶特別版「幻彩詠香江」

日期：10月1至31日（10月26日當晚部分大廈會加插樓頂煙火效果）

時間：晚上8時

觀賞位置：尖沙嘴海濱一帶（包括香港文化中心及星光大道）；​灣仔臨時海濱花園，近金紫荊廣場；​及維多利亞港內的觀光渡輪​