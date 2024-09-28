明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

濕疹患者轉季注意　中醫：洗澡限10分鐘　淮山芫荽粥祛濕補氣【附飲食貼士】 (12:23)

秋天轉季，註冊中醫師李浩然接受明報電子平台組訪問表示，由於這段時間早晚氣溫略降，令血流變慢，有些人或會開始在手指末端出現濕疹。他提醒，濕疹患者須留意洗澡時長、水溫，飲食衣著等日常生活貼士，避免令皮膚痕癢及乾燥。

●洗澡注意

1. 洗澡水溫維持30至32℃：水溫過熱可導致皮膚輕微疼痛，而且太熱的水可令皮膚表面血管過度充血，最終加重痕癢感。
2. 洗澡控制10分鐘內：皮膚接觸水時，身體會短暫停止皮膚表面水分供應，令皮膚更加乾燥。
3. 選用成分簡單的沐浴露和洗頭水：香味濃的沐浴露及洗頭水或含有較多添加成分，容易致敏。李浩然提醒，有皮膚病人誤以為用清水洗頭沖涼可減低對皮膚刺激，有助濕疹康復，惟洗澡是沖走身體的細菌皮屑，而非治療濕疹。

●飲食衣著注意

‧ 少吃寒涼濕凍食物：少吃雪糕、涼茶、香蕉和朱古力等，以免水濕邪氣停滯皮膚。多吃辛味溫性食物，可吃薑葱、蒜、洋葱、胡椒等，有助散走皮膚表面水濕，令皮膚細胞容易更新。
‧ 運動助血液循環：濕疹患者可多做運動，多活動手指腳趾，維持身體的熱能及血液循環，避免水濕積聚皮膚，有助改善濕疹。
‧ 衣著不宜穿設內置風扇、具發熱功能的衣服，抓毛、冷毛衣等；宜穿寬鬆和順滑的衣服（如絲質或棉質），怕熱大汗的人亦可選擇較透氣的麻質衣服。另外，家長應留意不要讓孩子穿過多衣服，足夠保暖便可。

●淮山芫荽粥食譜

【材料（2至3人分量）】淮山240克、芫荽一束、米120克、豬𦟌120克、蠔豉兩粒、瑤柱適量、陳皮半片、水8碗
【製法】水滾後，放入材料以細火煲約1小時，在最後10分鐘放芫荽即成。
【功效】祛濕補氣，有助散走皮膚水濕，適合濕疹患者及脾虛氣虛濕困者食用。

秋燥 相關報道：

百合滋潤防秋燥　中醫提醒食用4注意【附潤肺湯水食譜】

秋葵健脾滋陰潤燥 中醫：秋天宜熟食減寒涼

相關字詞﹕濕疹 轉季 中醫教路 熱門HOTPICK 編輯推介

上 / 下一篇新聞