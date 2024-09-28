濕疹患者轉季注意　中醫：洗澡限10分鐘　淮山芫荽粥祛濕補氣【附飲食貼士】 (12:23)

●洗澡注意

1. 洗澡水溫維持30至32℃：水溫過熱可導致皮膚輕微疼痛，而且太熱的水可令皮膚表面血管過度充血，最終加重痕癢感。

2. 洗澡控制10分鐘內：皮膚接觸水時，身體會短暫停止皮膚表面水分供應，令皮膚更加乾燥。

3. 選用成分簡單的沐浴露和洗頭水：香味濃的沐浴露及洗頭水或含有較多添加成分，容易致敏。李浩然提醒，有皮膚病人誤以為用清水洗頭沖涼可減低對皮膚刺激，有助濕疹康復，惟洗澡是沖走身體的細菌皮屑，而非治療濕疹。

●飲食衣著注意

‧ 少吃寒涼濕凍食物：少吃雪糕、涼茶、香蕉和朱古力等，以免水濕邪氣停滯皮膚。多吃辛味溫性食物，可吃薑葱、蒜、洋葱、胡椒等，有助散走皮膚表面水濕，令皮膚細胞容易更新。

‧ 運動助血液循環：濕疹患者可多做運動，多活動手指腳趾，維持身體的熱能及血液循環，避免水濕積聚皮膚，有助改善濕疹。

‧ 衣著：不宜穿設內置風扇、具發熱功能的衣服，抓毛、冷毛衣等；宜穿寬鬆和順滑的衣服（如絲質或棉質），怕熱大汗的人亦可選擇較透氣的麻質衣服。另外，家長應留意不要讓孩子穿過多衣服，足夠保暖便可。

●淮山芫荽粥食譜

【材料（2至3人分量）】淮山240克、芫荽一束、米120克、豬𦟌120克、蠔豉兩粒、瑤柱適量、陳皮半片、水8碗

【製法】水滾後，放入材料以細火煲約1小時，在最後10分鐘放芫荽即成。

【功效】祛濕補氣，有助散走皮膚水濕，適合濕疹患者及脾虛氣虛濕困者食用。

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