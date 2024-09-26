韓國秋季慶典一文睇：安東假面舞節、首爾世界煙火節、水原華城文化節 (10:50)

秋季遊韓國，不妨參與地道秋季慶典。韓國觀光公社facebook專頁近日介紹全國各地主題慶典，本文整合相關活動內容，有興趣體驗韓國秋天文化盛會的讀者可參考。
安東國際假面舞節
安東國際假面舞節於1997年首次舉辦，至今每年於慶尚北道安東市舉行，以「韓國傳統假面舞」為主題，其間將有各國假面舞表演、藝術市集、音樂劇及街頭巡遊等活動。【詳情】
日期：9月27日至10月6日
地點：慶尚北道安東市（安東站、安東市舊市區、假面舞公園一帶）
收費：免費（部分表演需預約門票，詳情可參考官方網站）
首爾世界煙火節
首爾世界煙火節自2000年起舉辦，本年邀請美國及日本團隊參與表演，民眾可於漢江公園欣賞煙花。【詳情】
日期：10月5日
時間：下午1時至晚上9時30分（煙火表演：晚上7時至8時40分）
地點：首爾汝矣島漢江公園
收費：免費（部分座位需另行付費）【官方網站】
水原華城文化節
水原華城文化節期間，可於被列為世界文化遺產的水原華城內遊覽及體驗，如抬轎比賽、宮廷美食體驗及多媒體燈光表演等。文化節期間將舉辦「正祖大王陵行次（御駕出行）聯合重現活動」，重現韓國最大的王室遊行。【詳情】
日期：10月4至6日
時間：各表演時間不一，可參考官方網站
地點：京畿道水原華城一帶
收費：免費（部分體驗活動需事先預約及收費）
其他慶典【韓國觀光公社官網詳情】
●泰安秋花博覽會（即日至11月4日）
●金堤地平線節（10月2至6日）【詳情】
●錦山世界人參節（10月3至13日）【詳情】
●耽羅文化節（10月5至9日）【詳情】
●晉州南江流燈節（10月5至20日）【詳情】
●驪州五穀渡口節（10月18至20日）【詳情】