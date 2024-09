OpenAI逐步開放「進階語音模式」　ChatGPT新增5種AI聲音【短片聽AI普通話講：對不起，我遲到】 (15:37)

此外,OpenAI於ChatGPT新增了5種聲音,包括「Arbor」、「Maple」、「Sol」、「Spruce」及「Vale」,令可選的聲音數目升至9種,各有不同人物性格及特色。

Plus和Team用戶每天使用「進階語音模式」有時限,每日的限制時間會不同,當每日限額剩下約15分鐘時,系統會發出通知。進階語音模式使用方法可參考【OpenAI語音模式Q&A】。

「進階語音模式」暫未於歐盟、英國、瑞士、冰島、挪威等地推出。(OpenAI/中央社/techcrunch.com)

【OpenAI示範AI機械人以普通話說「對不起,我遲到了」】:

Advanced Voice is rolling out to all Plus and Team users in the ChatGPT app over the course of the week.



While you’ve been patiently waiting, we’ve added Custom Instructions, Memory, five new voices, and improved accents.



It can also say “Sorry I’m late” in over 50 languages. pic.twitter.com/APOqqhXtDg— OpenAI (@OpenAI) September 24, 2024