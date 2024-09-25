遊日注意JR East Pass不能轉讓　4越南人涉非法出租使用JR East Pass被捕【附實用連結】 (13:57)

警方認為，濫用JR East Pass或已成為當地越南人群體的常見做法。分別來自宮城縣仙台市和千葉縣八千代市的29歲Nguyen Bao Ha和26歲Huynh Thi Thuy Duong，於今年2月29日購買東日本鐵路公司（East Japan Railway Co.）的JR East Pass，然後將其出租予來同樣自千葉縣柏市、同為25歲Tran Dai Hiep及Dinh Thi Oanh。警方相信涉案者透過火車站儲物櫃進行交收。

JR East Pass部分使用要求【詳情】【購買JR East Pass詳情】

．僅限持有非日本護照的旅客使用，不得轉讓或借予包括家屬等的第三者

．購買時必須出示護照正本，護照影本無效

．護照的有效期限必須在使用周遊券的期間內有效。

．在記載於車票票面的5天有效

（朝日新聞/東日本鐵路公司網頁）

JR East Pass適用範圍可按此