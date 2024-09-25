遊日注意JR East Pass不能轉讓　4越南人涉非法出租使用JR East Pass被捕【附實用連結】 (13:57)

遊日本不少得乘搭JR，遊客在購買使用當地JR Pass時需注意相關條款，部分訂明不能轉讓。宮城縣警方表示，發現在社交媒體上有帖文稱可出租JR Pass。警方日前拘捕4名越南人，指他們涉嫌欺詐非法出租及使用供遊客在連續5天內無限使用、售價為每張3萬日圓JR East Pass，再以每次收費約4000日圓「出租」予另外兩名越南人使用。
警方認為，濫用JR East Pass或已成為當地越南人群體的常見做法。分別來自宮城縣仙台市和千葉縣八千代市的29歲Nguyen Bao Ha和26歲Huynh Thi Thuy Duong，於今年2月29日購買東日本鐵路公司（East Japan Railway Co.）的JR East Pass，然後將其出租予來同樣自千葉縣柏市、同為25歲Tran Dai Hiep及Dinh Thi Oanh。警方相信涉案者透過火車站儲物櫃進行交收。
JR East Pass部分使用要求【詳情】【購買JR East Pass詳情】
．僅限持有非日本護照的旅客使用，不得轉讓或借予包括家屬等的第三者
．購買時必須出示護照正本，護照影本無效
．護照的有效期限必須在使用周遊券的期間內有效。
．在記載於車票票面的5天有效
（朝日新聞/東日本鐵路公司網頁）
JR East Pass適用範圍可按此