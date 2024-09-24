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虎紋貓獲好心人暫養　被揭「裝死」6年？ (11:15)

飼養者對寵物的離世傷心不捨，英國《衛報》周一（23日）一篇文章則記述一隻貓貓被「埋葬」6年後，意外發現牠仍在生的趣事。

該文章作者Michael Hutchinson憶述，2020年新冠疫情期間，他與伴侶在住所外發現一隻虎紋貓喵喵叫，翌日見貓兒仍在屋外，決定暫時寄養，並將牠叫作Shackleton，以待因疫情未有開放的獸醫診所重開。約6星期後，二人將Shackleton送往獸醫診所，職員發現貓兒植有晶片，並成功聯絡主人，怎料主人表示其貓Squeak於6年前已去世，並已埋葬。雙方後來比對Squeak的外貌等資料後，確認Shackleton就是Squeak。

Squeak的主人表示，Squeak是其女兒Sophie飼養的貓。6年前，當時9歲的Sophie與家人外遊，將Squeak交予鄰居照顧，數日後鄰居在屋外發現一隻死去的虎紋貓，鄰居按Sophie的要求把牠埋在花園。

至於Squeak是否「裝死」或「起死回生」，相信只有Squeak才知道，但當初拯救了牠的Michael Hutchinson說，事後與Squeak的主人一家成為朋友，並曾探望Squeak。Squeak於去年真的去世了。（衛報）

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