AI智慧應用｜AI消除聲檔背景雜音　實測免費工具ElevenLabs及MyEdit (09:43)

在戶外環境錄音難免收到背景聲，若嘈雜更會影響到講者的聲音。坊間有人工智能（AI）工具協助消除聲檔背景雜音，本文以採訪音檔，試用兩個免費AI軟件ElevenLabs及MyEdit移除背景雜音功能，以下先講述使用步驟，其後是實測的結果。
●ElevenLabs
ElevenLabs的「Voice Isolator」功能可移除錄音或影片中的背景雜音，保留主要的人聲。下圖示範使用Voice Isolator。圖看Voice Isolator使用步驟
●MyEdit
MyEdit的「去雜音」功能協助用家移除聲音檔案中的背景雜音。用家可以即時調整「雜訊降低程度」或「補償」（即由AI填補環境雜音）。免費用戶每日可下載1個聲音檔案。下圖示範使用「去雜音」功能。圖看「去雜音」使用步驟
●實測結果
1. 移除環境雜音
原聲檔
經ElevenLabs「Voice Isolator」處理後的聲檔
經MyEdit「去雜音」功能處理後的聲檔
ElevenLabs「Voice Isolator」能夠移除雜音；在MyEdit「去雜音」即使調較了雜訊降低程度至100%，聲檔亦有零碎雜音出現。
2. 移除車聲
原聲檔
經ElevenLabs「Voice Isolator」處理後的聲檔
經MyEdit「去雜音」功能處理後的聲檔
ElevenLabs Voice Isolator能夠移除車聲，惟扭曲部分人聲，而MyEdit「去雜音」功能未能完全移除車聲。
註：兩個AI軟件均提供免費及收費版，用家可參考官方網站了解功能。
ElevenLabs：elevenlabs.io
MyEdit：myedit.online/tw/business
AI智慧應用系列：shorturl.at/56TMY