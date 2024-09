AI智慧應用｜AI消除聲檔背景雜音　實測免費工具ElevenLabs及MyEdit (09:43)

●ElevenLabs

ElevenLabs的「Voice Isolator」功能可移除錄音或影片中的背景雜音,保留主要的人聲。下圖示範使用Voice Isolator。圖看Voice Isolator使用步驟

●MyEdit

MyEdit的「去雜音」功能協助用家移除聲音檔案中的背景雜音。用家可以即時調整「雜訊降低程度」或「補償」(即由AI填補環境雜音)。免費用戶每日可下載1個聲音檔案。下圖示範使用「去雜音」功能。圖看「去雜音」使用步驟

●實測結果

1. 移除環境雜音

原聲檔

Your browser does not support the audio element.

經ElevenLabs「Voice Isolator」處理後的聲檔

Your browser does not support the audio element.

經MyEdit「去雜音」功能處理後的聲檔

Your browser does not support the audio element.

ElevenLabs「Voice Isolator」能夠移除雜音;在MyEdit「去雜音」即使調較了雜訊降低程度至100%,聲檔亦有零碎雜音出現。

2. 移除車聲

原聲檔

Your browser does not support the audio element.

經ElevenLabs「Voice Isolator」處理後的聲檔

Your browser does not support the audio element.

經MyEdit「去雜音」功能處理後的聲檔

Your browser does not support the audio element.

ElevenLabs Voice Isolator能夠移除車聲,惟扭曲部分人聲,而MyEdit「去雜音」功能未能完全移除車聲。

註:兩個AI軟件均提供免費及收費版,用家可參考官方網站了解功能。

ElevenLabs:elevenlabs.io

MyEdit:myedit.online/tw/business

AI智慧應用系列:shorturl.at/56TMY