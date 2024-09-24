AI智慧應用｜AI消除聲檔背景雜音　實測免費工具ElevenLabs及MyEdit (09:43)

在戶外環境錄音難免收到背景聲，若嘈雜更會影響到講者的聲音。坊間有人工智能（AI）工具協助消除聲檔背景雜音，本文以採訪音檔，試用兩個免費AI軟件ElevenLabs及MyEdit移除背景雜音功能，以下先講述使用步驟，其後是實測的結果。