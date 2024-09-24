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AI智慧應用｜AI消除聲檔背景雜音　實測免費工具ElevenLabs及MyEdit (09:43)

在戶外環境錄音難免收到背景聲，若嘈雜更會影響到講者的聲音。坊間有人工智能（AI）工具協助消除聲檔背景雜音，本文以採訪音檔，試用兩個免費AI軟件ElevenLabs及MyEdit移除背景雜音功能，以下先講述使用步驟，其後是實測的結果。

ElevenLabs

ElevenLabs的「Voice Isolator」功能可移除錄音或影片中的背景雜音，保留主要的人聲。下圖示範使用Voice Isolator。圖看Voice Isolator使用步驟

●MyEdit

MyEdit的「去雜音」功能協助用家移除聲音檔案中的背景雜音。用家可以即時調整「雜訊降低程度」或「補償」（即由AI填補環境雜音）。免費用戶每日可下載1個聲音檔案。下圖示範使用「去雜音」功能。圖看「去雜音」使用步驟

實測結果

1. 移除環境雜音

原聲檔

經ElevenLabs「Voice Isolator」處理後的聲檔

經MyEdit「去雜音」功能處理後的聲檔

ElevenLabs「Voice Isolator」能夠移除雜音；在MyEdit「去雜音」即使調較了雜訊降低程度至100%，聲檔亦有零碎雜音出現。

2. 移除車聲

原聲檔

經ElevenLabs「Voice Isolator」處理後的聲檔

經MyEdit「去雜音」功能處理後的聲檔

ElevenLabs Voice Isolator能夠移除車聲，惟扭曲部分人聲，而MyEdit「去雜音」功能未能完全移除車聲。

註：兩個AI軟件均提供免費及收費版，用家可參考官方網站了解功能。

ElevenLabs：elevenlabs.io

MyEdit：myedit.online/tw/business

AI智慧應用系列：shorturl.at/56TMY

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