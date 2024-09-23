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《老鼠記者》動畫驚喜再現喚網民童年回憶　放學去圖書館借閱是日常 (19:05)

翻譯童書《老鼠記者》系列是眾多90後及00後港人的集體回憶，昨（22日）有網民於社交平台threads上發文稱ViuTV正播放《老鼠記者（Geronimo Stilton）》動畫版，引起關注。有網民留言及轉載帖文表示非常驚喜，稱以往只有書籍，亦紛紛緬懷稱「小學每日去圖書館借老鼠記者睇係日常」、「記得要去圖書館『捕住』借」。《老鼠記者》系列講述什麼故事？誰是主角？為何一隻老鼠的故事能廣受歡迎？

《老鼠記者》親歷老鼠歷險故事　內容版面吸引眼球

翻譯童書《老鼠記者》系列來自意大利，故事圍繞一隻名為謝利連摩·史提頓（Geronimo Stilton）的老鼠，他創辦《鼠民公報》並擔任記者，於書中講述他在周遊列國冒險的故事，包括荒島求生競賽、對抗報業對手、密室逃脫等。除故事外，《老鼠記者》版面設計亦吸引眼球，同頁文字有不同字型、字款、顏色，更加入插圖、特殊效果及人物介紹，增添閱讀趣味。

香港翻譯版首冊《老鼠記者——預言鼠的神秘手稿》於2003年出版，至今踏入第22年，主系列已出版第108冊，亦有《奇鼠歷險記》及《神探福爾摩鼠》等副線系列。根據出版社新雅文化「新雅書迷會」的書籍介紹，全球銷量已突破1.87億冊，廣受兒童歡迎。

而令眾忠實讀者感驚喜的《老鼠記者》動畫，第三季第1集已於9月22日播映，接續的兩集將於本周六（28日）及周日（29日）下午4時播放。

資料來源：明報資料室、viuTV官方網站、新雅文化出版社網站

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