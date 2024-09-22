秋分．二十四節氣｜秋分皮膚乾癢　中醫教按3穴位紓緩　飲食宜甘淡滋潤【附湯水食譜】 (12:03)

●滋潤湯水：海底椰鱷魚肉湯

【材料（2-3人分量）】海底椰30克、鱷魚肉30克、豬肉30克、沙參15克、百合15克、蓮子15克、南北杏15克、茨實15克、水8碗（素食者可以黨參15克及紅蘿蔔1兩，代替鱷魚肉及豬肉）

【製法】肉類汆水後加入其他材料，煲約1.5小時即成。

【功效】潤肺補血、有助皮膚保養和更新。

【飲用注意】每人每次可喝1至2碗，一周可飲一次，感冒患者不宜飲。

● 紓緩皮膚痕癢3穴位

●三陰交穴

【取穴方法】小腿內側，內踝尖往上三寸處（約四隻手指的闊度）

【按法】打圈按壓，持續兩分鐘

【功效】養血、有助血流暢通

*孕婦不宜按三陰交穴

●風巿穴

【取穴方法】大腿外側，站立垂手時，中指尖所指處

【按法】打圈按壓，持續兩分鐘

【功效】驅風

●湧泉穴

【取穴方法】腳板底的前三分之一的中間點凹陷處

【按法】打圈按壓，持續兩分鐘

【功效】補腎、養陰

●「急救」止痕：冷水沖洗或敷濕毛巾

李浩然補充，如果皮膚痕癢難耐，可用冷水沖洗痕癢的位置，或用冷水浸濕的毛巾敷在患處，讓皮膚降溫，令血管收縮，以紓緩皮膚痕癢；亦可趁皮膚仍涼時，塗上潤膚乳保濕。

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