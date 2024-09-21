天氣｜天文台：周日有驟雨及狂風雷暴　氣溫25-28℃ (16:55)

【13:56】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【13:22】天文台於下午1時20分改發黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。廣闊低壓槽上的一個低壓區在過去一兩小時向西橫過本港北部，預料繼續向西移動，逐漸遠離本港。受其相關雨帶影響，大美督曾短暫吹東北強風，港島亦有大驟雨，部分地區雨量超過70毫米。預料受低壓槽持續影響，本港今日餘下時間及未來一兩日雨勢有時仍較為頻密，低壓槽上仍可能有低壓區生成，影響廣東沿岸。市民應留意最新天氣消息。

【12:21】紅色暴雨警告信號生效。天文台表示，一個低壓區正橫過珠江口一帶，其強雨帶正影響本港，是否需要發出黑色暴雨警告信號要視乎雨帶的發展。市民應提高警惕。

【12:08】天文台於中午12時05分改發紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。另外，天文台亦發出局部地區大雨提示：港島南區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

【11:46】天文台於上午11時45分發出黃色暴雨警告信號。

【11:38】短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【10:05】早上9時50分，天文台錄得氣溫28.8°C，相對濕度84%。本港今日（21日）大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，初時驟雨較多。吹和緩至清勁北至西北風，漸轉吹偏東風，離岸間中吹強風。展望下周初有驟雨，雨勢有時較為頻密，風勢頗大，氣溫逐步下降，下周一（23日）及周二（24日）市區最低氣溫在24°C左右，新界再低一兩度。

天文台在早上9時50分發出特別天氣提示：位於南海北部的廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，而低壓槽上在香港天文台東北偏東約80公里有一個低壓區，其中心風力及對流較弱，現時尚未達到熱帶氣旋強度。預料其會向西移動，大致移向珠江口至廣東西部沿岸一帶。當該低壓區靠近本港時，本地部分地區風力可能會增大並有狂風雷暴，天文台會密切監測其發展及路徑，市民請留意天氣變化。（天文台）