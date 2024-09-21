明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

天氣｜天文台：周日有驟雨及狂風雷暴　氣溫25-28℃ (16:55)

【16:55】位於南海北部的廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及狂風雷暴。同時，華南北部的氣壓正在上升，一股東北季候風會在明早抵達華南沿岸。天文台預測，本港地區今晚（21日）及明日（22日）多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，稍後雨勢較為頻密。明日初時氣溫徘徊在28℃左右，晚上氣溫下降至最低約25℃。吹和緩至清勁東北風，稍後離岸及高地間中吹強風。展望下周一（23日）風勢頗大，初時雨勢較為頻密。下周二（24日）仍然有驟雨，市區最低氣溫降至23℃左右，新界再低一兩度。（天文台

【13:56】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【13:22】天文台於下午1時20分改發黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。廣闊低壓槽上的一個低壓區在過去一兩小時向西橫過本港北部，預料繼續向西移動，逐漸遠離本港。受其相關雨帶影響，大美督曾短暫吹東北強風，港島亦有大驟雨，部分地區雨量超過70毫米。預料受低壓槽持續影響，本港今日餘下時間及未來一兩日雨勢有時仍較為頻密，低壓槽上仍可能有低壓區生成，影響廣東沿岸。市民應留意最新天氣消息。

【12:21】紅色暴雨警告信號生效。天文台表示，一個低壓區正橫過珠江口一帶，其強雨帶正影響本港，是否需要發出黑色暴雨警告信號要視乎雨帶的發展。市民應提高警惕。

【12:08】天文台於中午12時05分改發紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。另外，天文台亦發出局部地區大雨提示：港島南區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

【11:46】天文台於上午11時45分發出黃色暴雨警告信號。

【11:38】短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【10:05】早上9時50分，天文台錄得氣溫28.8°C，相對濕度84%。本港今日（21日）大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，初時驟雨較多。吹和緩至清勁北至西北風，漸轉吹偏東風，離岸間中吹強風。展望下周初有驟雨，雨勢有時較為頻密，風勢頗大，氣溫逐步下降，下周一（23日）及周二（24日）市區最低氣溫在24°C左右，新界再低一兩度。

天文台在早上9時50分發出特別天氣提示：位於南海北部的廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，而低壓槽上在香港天文台東北偏東約80公里有一個低壓區，其中心風力及對流較弱，現時尚未達到熱帶氣旋強度。預料其會向西移動，大致移向珠江口至廣東西部沿岸一帶。當該低壓區靠近本港時，本地部分地區風力可能會增大並有狂風雷暴，天文台會密切監測其發展及路徑，市民請留意天氣變化。（天文台）

相關字詞﹕天氣 天文台 天氣速遞 編輯推介

上 / 下一篇新聞