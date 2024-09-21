無人機表演：灣仔海濱匯演、林村河上空現奶龍、小西灣祥龍翱翔 (10:38)

為慶祝十一國慶，本港將有多場無人機表演，灣仔海濱、大埔林村河及小西灣運動場分別於周六（21日）及周日（22日）舉行無人機匯演，市民可感受熱鬧的氣氛。本文整合4場無人機表演的活動資訊。
●【21/9灣仔海濱】嗇色園紫氣龍騰耀香江—無人機匯演
嗇色園「黃大仙寶誕．紫氣龍騰耀香江—無人機匯演」為賀國慶75周年活動之一，2000部無人機將於灣仔海濱上空表演，數量為本港無人機表演以來最多。【詳情】
日期：2024年9月21日（周六）
時間：晚上8時30分 [網上直播]
地點：灣仔海濱「水上運動及康樂主題區」
●【21/9大埔】林村河海陸空巡遊匯演
在大埔林村河上空將會有多隻奶龍出現，由無人機拼湊出奶龍的不同形態。今個周末除了無人機表演外，下午另有市集，周日亦有林村河綵艇夜遊。【詳情】
無人機表演日期：9月21日（周六）
時間：晚上8時至8時15分
地點：大埔林村河上空（近寶福道小型足球場）
●【22/9小西灣】祥龍獻瑞東區無人機暨文藝大匯演
天上有燈光匯演及以龍為主題的無人機表演，地下亦有375米長的夜光飛龍。【詳情】
日期：9月22日（周日）
時間：晚上7時至8時45分
地點：小西灣運動場
●【28/9灣仔海濱】「香港馬騰盛世」無人機表演
無人機表演將於維港上空呈現多個具有本地特色場景及國慶75周年的元素。【詳情】
日期：9月28日（周六）
時間：晚上8時
地點：灣仔海濱（灣仔渡輪碼頭畔主題區及HarbourChill海濱休閒站一帶）
註：活動日期及時間或因天氣更改，請留意主辦單位最新公布。