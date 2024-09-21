無人機表演：灣仔海濱匯演、林村河上空現奶龍、小西灣祥龍翱翔 (10:38)

●【21/9灣仔海濱】嗇色園紫氣龍騰耀香江—無人機匯演

日期：2024年9月21日（周六）

地點：灣仔海濱「水上運動及康樂主題區」

●【21/9大埔】林村河海陸空巡遊匯演

無人機表演日期：9月21日（周六）

時間：晚上8時至8時15分

地點：大埔林村河上空（近寶福道小型足球場）

●【22/9小西灣】祥龍獻瑞東區無人機暨文藝大匯演

日期：9月22日（周日）

時間：晚上7時至8時45分

地點：小西灣運動場

●【28/9灣仔海濱】「香港馬騰盛世」無人機表演

日期：9月28日（周六）

時間：晚上8時

地點：灣仔海濱（灣仔渡輪碼頭畔主題區及HarbourChill海濱休閒站一帶）

註：活動日期及時間或因天氣更改，請留意主辦單位最新公布。