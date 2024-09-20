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iPhone 16系列今早開售　收機價曾炒高二千元【短片】 (12:54)

iPhone 16系列開售（採訪及拍攝：周群雄）

蘋果iPhone 16系列今早（20日）8時正式開售，今年開售儀式地點由銅鑼灣希慎店轉到尖沙嘴廣東道專門店。未開門前，已有數十個早前成功在網上訂購新機的果粉排隊，而大門另一邊還有輪候隊伍，據蘋果店員指這批人未有預約新機，入場後只能試玩及訂購新機，不過即使即時訂購，也不能在今日取機。

排頭位的林先生今早才從深圳來港，他訂購了一部iPhone 16 Pro Max 256GB自用，雖然AI功能暫未能使用，但他說新加入的相機控制實體鍵及拍攝功能亦是他最期待的功能。

另一名成功購得新沙漠色iPhone 16 Pro Max的用家何先生表示，他每年都會換新iPhone，雖然新機未支援AI功能，但他認為影響不大，因為日常使用的雲端AI應用服務已很足夠，不一定要內置在手機內使用。不過，他認為相機控制實體鍵的操作未如想像中容易，應要花點時間適應。

專門店內人山人海，門外的收機情況亦非常熱鬧，擠滿了專門店旁邊三四個舖位前的行人路。與過往在銅鑼灣收機的情況稍有不同的是，尖沙嘴的收機人以南亞裔為主。今早叫價最高的機款為沙漠色iPhone 16 Pro Max 512GB，最高回收價曾比原價高出約$2000，但在開售1小時後回落至$1500左右。其中一名成功放售兩部新機的買家表示，因新機缺乏AI功能，曾擔心回收價不會太高，所以能以比原價高出千多元賣出已非常滿意。

iPhone 16 Pro系列備有四色選擇，除了鈦金屬原色、白色及黑色，新加入沙漠色機殼，iPhone Pro及Pro Max定價分別由$8599及$10,199起。

文：周群雄

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