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天氣｜天文台：周六多雲有驟雨及狂風雷暴　氣溫26-31°C (19:30)

【19:30】受廣闊低壓槽影響，未來數天華南沿岸及南海北部有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。本港地區今晚（20日）及明日（21日）天氣預測：大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。明日氣溫介乎26至31°C。吹和緩東至東北風，風勢間中清勁。展望下周初有驟雨，雨勢有時較為頻密，風勢頗大，氣溫逐步下降，下周一（23日）及周二（24日）市區最低氣溫在24°C左右，新界再低一兩度。（天文台

此外，在下午4時，熱帶低氣壓普拉桑集結在上海之西北偏北約150公里，預料向東北偏北或東北移動，時速約15公里，移入東海並逐漸轉變為溫帶氣旋。而位於台灣以東海域的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。

【08:43】早上8時半，天文台錄得氣溫29.5°C，相對濕度76%。本港今日（20日）部分時間有陽光，有幾陣驟雨。市區最高氣溫約32°C，新界再高一兩度。稍後部分地區雨勢較大及有幾陣雷暴，吹和緩偏東風。展望周末期間驟雨增多。下周初氣溫逐步下降，周一早上氣溫24°C左右。

一道廣闊低壓槽正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨。上午8時，熱帶低氣壓蘇力集結在永珍之東南偏東約300公里，預料向西北偏西緩慢移動，橫過老撾並逐漸消散。同時，熱帶風暴普拉桑集結在上海之西北偏西約140公里，預料向西北移動，時速約14公里，橫過華東。

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