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秋天唇乾｜口水舔唇可保濕？潤唇膏搽愈多愈好？皮膚科醫生解答護唇迷思 (09:30)

秋天嘴唇乾燥「爆拆」，想用口水舔唇保濕，但愈舔愈乾？潤唇膏搽得愈多愈好？皮膚科專科醫生陳湧接受明報電子平台組訪問，解答有關潤唇及護唇迷思，並講解嘴唇去角質及護唇的正確方法。

口水舔唇能有效滋潤唇部？

不能。陳湧指出，尤其嘴唇皮膚較薄，容易受刺激，而且口水中含有酵素，或會刺激皮膚，令唇部更易流失水分。

潤唇膏搽得愈多愈好？

潤唇膏每天可搽3至4次，如早上、出門、吃飯後、睡前都可搽，但不宜過多，因為市面上部分潤唇膏可能在生產過程中受污染，而導致產品含有礦物油中的碳氫化合物，例如飽和碳氫化合物（MOSH）和芳香族碳氫化合物（MOAH）。長期高劑量接觸MOAH可能致癌，而MOSH亦可能引起脾、肝臟或淋巴結問題。陳湧又提醒，不少潤唇膏亦含有香料及色素等致敏物質，使用後可能會導致嘴唇皮膚敏感。

睡前厚敷嘴唇能否有效保濕？

若晚間開冷氣令嘴唇乾燥，可以用較濃稠的潤唇膏，幫助保濕鎖水，但厚敷時亦要注意產品成分，若成分表中首2至3個成分牽涉礦物油，就不宜長期使用。

嘴唇有需要去角質？使用磨砂膏會否傷害嘴唇？

陳湧指出，除非嘴唇經常出現死皮，否則大部分人未必需要為嘴唇去角質。倘使用磨砂膏去角質，有可能令嘴唇受損。陳湧建議可用棉花球或軟毛牙刷，沾上蜜糖再搽在嘴唇，敷兩至三分鐘再洗走，一周兩次，以溫和方法達致去角質的效果。

正確護唇步驟及如何選用護唇產品？

陳湧稱，清潔嘴唇時，可用溫和潔面產品輕輕清洗，完成後可用不含高致敏防腐劑或礦物油的產品補濕。他建議市民選購的護唇產品可含天然成分如乳木果油、蜂蜜、蜂蠟等，或含有抗氧化成分如維他命E，或含有修復潤膚鎖水功能的甘油等成分。他又提醒，嘴唇都需要防曬，市面不少潤唇膏都含有防曬成分如Zinc Oxide或Titanium Oxide，市民選購時可留意。

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