深圳日童遇襲亡　日本人家長憂子女安全　親自接送、減課外活動、在外少說日語 (17:34)

家中有小孩在上海就讀日僑學校的中島向中央社表示，這宗悲劇令人心痛，家長們也深感不安，除了親自接送上下課，也取消了課外活動。她亦透露，有家長告誡子女在外暫時不要說日語。一名派駐廣東省的日企男員工也表示，「在外面我會讓家人避免大聲說日語，只能小心謹慎」。

有在案發現場附近帶女兒散步的中國女市民得悉男童死亡後一時語塞，「孩子還那麼小，太殘忍了」。有送孫女到附近幼兒園上學的六旬男子也表示，「聽說是日本人遇襲吃了一驚，真的非常遺憾」。

丈夫是日本人的張小姐表示，將小孩當作攻擊對象很可惡，這次事件亦確實對日本人造成影響，這兩天更有日本朋友問她該如何保護小孩。她認為，中國確實有一些人對於日本抱有負面情緒，但這種負面感受來自不理解。

有派駐中國的日本媒體記者表示，這兩天有家長在討論是否要為了孩子安全而暫時回日本。另有中國民眾擔心事件會對中日關係造成不良影響。（共同社／中央社）

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