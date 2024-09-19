內地爆紅「蠟瓶糖」存食安隱憂　港Carousell平台有人賣 (16:03)

在大陸爆紅的零食「蠟瓶糖」，標榜「嚼一嚼、吸一吸、吐出來」獨特食用體驗，外層用蜂蠟製，內裏是糖漿。不過，這款「蠟瓶糖」以手工製作招徠，未有詳列材料成分，內媒近日更報道「蠟瓶糖」或含致癌物。「蠟瓶糖」亦傳到台灣，當地衛生食品部門稱，「蠟瓶糖」並無申請輸入食品報驗，在市面販售極可能違法。至於香港，網上分類買賣平台Carousell（旋轉拍賣）可見有出售。明報電子平台組記者向香港食物安全中心查詢獲回覆，食品級的蠟（如蜂蠟）屬於食物添加劑，而「蠟瓶糖」會否引致健康影響或風險取決多種因素，如原材料是否達食品級別、有否含污染物、生產過程的安全及品質控制等，提醒市民購買預先包裝食物時，應光顧持牌食物業處所及閱讀營養標籤。
●「蠟瓶糖」是什麼？
綜合內媒報道，「蠟瓶糖」外層由蜂蠟所製，在模具中固定成型，內裏是糖漿或果醬，與香口膠類似。
●「蠟瓶糖」為何爆紅？
「蠟瓶糖」聲稱手工製，「孩子放心吃」。內媒極目新聞分析，「蠟瓶糖」爆紅在於其捕捉孩子消費心理，鮮艷外觀配可愛造型，又強調「嚼一嚼、吸一吸、吐出來」體驗，激發孩童好奇心和購買慾。此外，商家找來兒童出鏡帶貨，配合營銷策略，營造火熱氛圍。「蠟瓶糖」大多須批量購入，按一粒價錢計算，於大陸淘寶平台上，「蠟瓶糖」售價低見約1.5人民幣一粒；Carousell平台上亦見在港有售，例如「香芋味蠟瓶糖」賣1港元一粒。
●「蠟瓶糖」有何食安疑慮？
包括人民日報在內的多家內媒最近報道，「蠟瓶糖」或含致癌物，報道提及有視頻博主檢測了4款「蠟瓶糖」，其中3款含致癌物PAHs（多環芳香族碳氫化合物）。此外，「蠟瓶糖」的成分亦成謎，部分僅列出配料含食用蜂蠟、食用色素，部分包裝則是「三無」──無生產廠家、無配方、無生產許可證。
「蠟瓶糖」流入了台灣網購平台，食藥署副署長林金富本月18日稱，依照食品安全衛生管理法規定，市面販售、輸入的食品，必須先申請輸入食品報驗，經查驗及格後方可輸入，惟台方並沒有「蠟瓶糖」的報驗紀錄，目前在台灣市面販售的「蠟瓶糖」極可能已違反食安法規定。他提醒，「蠟瓶糖」可含有危害人體色素及工業蠟，呼籲民眾不要食用沒經過食藥署查驗及格的食品。