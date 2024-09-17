明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

蘋果iOS 18五大新功能：自訂App圖標排序顏色、鎖定隱藏App、一App儲存密碼 (17:47)

蘋果（Apple）推出最新系統iOS 18，雖然備受關注的人工智能Apple Intelligence功能有待今年稍後才推出，但是次更新亦帶來新體驗，包括自訂主畫面、替換鎖定畫面選項、鎖定隱藏App、「Passwords」App儲存密碼等多項新功能。本文整合iOS 18的五大主要更新功能。

自訂主畫面

用戶可將主畫面的App圖標與小工具任意排序，自創理想面貌，亦可選擇圖標的顯示方式，包括以淺色、深色或染色特效展示，或放大圖標。

重新設計控制中心

控制中心經重新設計，用戶可自訂控制項的排列和大小，亦可加入更多控制項。

替換鎖定畫面的選項

以往鎖定畫面下方的兩個按鈕為「電筒」和「相機」，更新iOS 18後，用戶可自行轉換項目，甚至完全將之移除。

鎖定及隱藏應用程式

用戶可鎖上App，並要求使用Face ID、Touch ID或密碼解鎖，甚至可以將App隱藏，並移至上鎖及隱藏的App資料夾。被上鎖或隱藏的App，其內容均不會在搜尋、通知以至系統上任何地方出現。

「Passwords」App儲存所有密碼

全新的「Passwords」App建基於「鑰匙圈」，讓用戶在同一處存取所有密碼。Apple稱，「Passwords」App由極為安全的點對點加密技術支援，當出現可輕易猜出、已多次使用，或曾於已知資料泄漏情況中使用的密碼，「Passwords」App亦會向用戶發警示。

相關字詞﹕蘋果iPhone 蘋果 手機 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞