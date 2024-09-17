蘋果iOS 18五大新功能：自訂App圖標排序顏色、鎖定隱藏App、一App儲存密碼 (17:47)

自訂主畫面

用戶可將主畫面的App圖標與小工具任意排序，自創理想面貌，亦可選擇圖標的顯示方式，包括以淺色、深色或染色特效展示，或放大圖標。

重新設計控制中心

控制中心經重新設計，用戶可自訂控制項的排列和大小，亦可加入更多控制項。

替換鎖定畫面的選項

以往鎖定畫面下方的兩個按鈕為「電筒」和「相機」，更新iOS 18後，用戶可自行轉換項目，甚至完全將之移除。

鎖定及隱藏應用程式

用戶可鎖上App，並要求使用Face ID、Touch ID或密碼解鎖，甚至可以將App隱藏，並移至上鎖及隱藏的App資料夾。被上鎖或隱藏的App，其內容均不會在搜尋、通知以至系統上任何地方出現。

「Passwords」App儲存所有密碼

全新的「Passwords」App建基於「鑰匙圈」，讓用戶在同一處存取所有密碼。Apple稱，「Passwords」App由極為安全的點對點加密技術支援，當出現可輕易猜出、已多次使用，或曾於已知資料泄漏情況中使用的密碼，「Passwords」App亦會向用戶發警示。