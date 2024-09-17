天氣｜黃雨警告取消 (23:50)

【22:15】天文台晚上9時50分發出黃色暴雨警告信號，代表本港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。天文台晚上10時10分表示，預料強陣風吹襲香港。

【19:11】天文台表示，高溫觸發的驟雨及雷暴正影響深圳並逐漸向南移動，預料會在未來一兩小時影響新界北部。

此外，位於南海中部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並已進入本港800公里範圍，預料該熱帶低氣壓會在今明兩日向偏西方向移動橫過南海，大致移向海南島至越南中北部一帶。按照現時預測，該熱帶低氣壓會與本港保持約600公里或更遠距離。按現時評估，除非該熱帶低氣壓顯著增強，否則需要發出熱帶氣旋警告信號的機會較低。

【14:06】一股東北季候風正影響廣東沿岸。本港天氣極端酷熱，截至下午1時半，天文台錄得最高氣溫35.5°C，是有紀錄以來最熱的中秋節，亦是今年以來的最高紀錄。此外，位於南海中部的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。

在正午12時，熱帶風暴「普拉桑」集結在沖繩島之東南偏東約1430公里，預料向西北移動，時速約46公里，橫過西北太平洋，移向琉球群島一帶。 同時，熱帶風暴「貝碧嘉」集結在南京之西北偏西約240公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，移入華東內陸並逐漸消散。

【12:58】截至中午12時，天文台總部錄得最高氣溫33.8°C，是自1884年有紀錄以來最熱的中秋，新界多處更升至34°C或以上。

【08:38】早上8時30分，天文台錄得氣溫29.8°C，相對濕度80%。本港地區今日（17日）天氣預測部分時間有陽光，日間炎熱，市區最高氣溫約32°C，新界再高一兩度。稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。吹和緩東北風，今晚轉吹偏東風，離岸風勢清勁。中秋節翌日（18日）日間大致天晴及酷熱，風勢較大。隨後一兩日有幾陣驟雨。

一股東北季候風正影響廣東沿岸。此外，位於呂宋附近的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。在上午8時，熱帶風暴貝碧嘉集結在南京之西北偏西約130公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，移入華東內陸並進一步減弱。（天文台）