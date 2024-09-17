大閘蟹｜大閘蟹性寒易腸胃不適　中醫：蟹面鋪薑紫蘇葉蒸煮助中和寒性 (09:27)

食大閘蟹6注意

1. 可配搭薑、紫蘇葉烹煮：薑和紫蘇葉味辛、性溫，蒸大閘蟹時加入水和鋪在大閘蟹面，可中和寒性。

2. 去除蟹心減寒性：鍾嘉瑜提醒食蟹要挑走蟹心，蟹心是蟹最寒涼部分，外觀是白色六角形薄片，多與蟹肉蟹膏混和，較難發現。【浙江浦江縣衛健局教分辨蟹心】

3. 薑茶或白酒等助中和寒性：生薑性溫，有溫中止嘔之效；黃酒、白酒等辛溫散寒，食蟹時飲用有助中和寒性。（注意酒後切勿駕駛）

4. 勿空腹食大閘蟹：空腹食蟹容易腸胃不適，宜吃不同菜品墊胃，並避免只吃大閘蟹，鍾嘉瑜表示白飯屬五榖雜糧，健脾養胃，可墊胃。

5. 避免配搭水果釀造酒：鍾嘉瑜表示，含有單寧酸的食物如杮、楊桃，與蟹同時食容易引起腸胃不適，而水果釀造酒如葡萄酒、香檳、梅酒亦容易含單寧酸，故食蟹時應避免飲用。

6. 食蟹後感不適應停止食：鍾嘉瑜表示，有些人會吃大閘蟹放題，倘一次吃太多感不適，應停止食用，不適時可飲薑茶或烈酒暖胃，情況嚴重便應求醫。

註：各人體質不同，如有疑問，宜先諮詢註冊中醫。如身體感到不適，應盡早求醫。

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