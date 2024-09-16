消委會｜港人「港車北上」自駕遊4貼士　圖看內地駕駛注意 (11:47)

「機動車交通事故責任強制保險」（交強險）屬強制性質，打算「港車北上」的駕駛者須先持有有效的「交強險」保單，方可經港珠澳大橋入境廣東省。此外，由於「交強險」的法定最低保障或未能足以應付交通事故引致的賠償責任，建議消費者考慮加購「商業險」以增強保障。如已購買保險或曾經「港車北上」的駕駛人士，宜在出發前留意相關許可證及現有保單是否仍然生效。

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3.預先規劃路線

內地在道路設計、交通規則、車輛行駛方向，以至路牌的標示等均與香港有頗大分別，消費者宜提早擬定行程及路線，盡量減少不確定的因素。此外，在規劃路線時，建議消費者可先尋找途經的油站或電動車充電站，確保車輛有足夠的油量或電量，亦可減省在路途中需要臨時尋找油站或充電站所帶來的困擾。如果駕駛電動車，亦需帶備合適的轉接器及配件，方能為電動車充電。

4.向保險公司了解索償及理賠程序

萬一不幸在內地遇上交通事故，須致電廣東省地方交通事故處理熱線報案，並盡快聯絡保單上提供的保險理賠機構備案。雖然保單是由本港保險公司承保，但在內地發生的交通事故會交由保險公司在內地的合作理賠機構處理。消費者宜在出發前記錄相關理賠機構的聯絡資料，以備不時之需，並向保險公司查詢清楚回港後的索償跟進及程序細節。

資料來源：消委會

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