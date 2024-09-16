特朗普網上稱憎恨Taylor Swift　歌迷號召反擊：我愛Taylor Swift (13:46)

在社交平台擁有極大量粉絲的美國樂壇天后Taylor Swift，上周表態支持民主黨總統候選人賀錦麗，如同對賀錦麗支持率打下強心針。共和黨總統候選人特朗普周日（15日）在他創立的社交平台Truth Social發文，以全大楷英文字母留言稱「我憎恨Taylor Swift！（I HATE TAYLOR SWIFT!）」，隨即引來她的粉絲反擊。有網民形容，狙擊Taylor Swift「真心是很壞的競選策略」。