明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

特朗普網上稱憎恨Taylor Swift　歌迷號召反擊：我愛Taylor Swift (13:46)

在社交平台擁有極大量粉絲的美國樂壇天后Taylor Swift，上周表態支持民主黨總統候選人賀錦麗，如同對賀錦麗支持率打下強心針。共和黨總統候選人特朗普周日（15日）在他創立的社交平台Truth Social發文，以全大楷英文字母留言稱「我憎恨Taylor Swift！（I HATE TAYLOR SWIFT!）」，隨即引來她的粉絲反擊。有網民形容，狙擊Taylor Swift「真心是很壞的競選策略」。

有Taylor歌迷在社交平台X上發文，號召其他歌迷合力將「我愛Taylor Swift（I LOVE TAYLOR SWIFT）」此句子推上「熱門」，火速獲數萬人讚好。賀錦麗副手沃爾茲在X發文回應稱，有了「Swifties（Swift歌迷暱稱）」支持，他與賀錦麗將會打敗「世上最小器的男人（The Smallest Man Who Ever Lived）」，而這正是Taylor本年新歌的歌名。

Taylor上周在Instagram發文表態稱將投票予賀錦麗【相關報道】，至今超過1100萬人讚好。Taylor在IG有約2.84億名追蹤者，在X亦有近億人追蹤，連同其他社交平台有超過4億追蹤者。特朗普在Truth Social則有約770萬追蹤者。（路透社／法新社）

相關字詞﹕美國總統大選 特朗普 熱門HOTPICK 編輯推介

上 / 下一篇新聞