特朗普網上稱憎恨Taylor Swift　歌迷號召反擊：我愛Taylor Swift (13:46)

在社交平台擁有極大量粉絲的美國樂壇天后Taylor Swift，上周表態支持民主黨總統候選人賀錦麗，如同對賀錦麗支持率打下強心針。共和黨總統候選人特朗普周日（15日）在他創立的社交平台Truth Social發文，以全大楷英文字母留言稱「我憎恨Taylor Swift！（I HATE TAYLOR SWIFT!）」，隨即引來她的粉絲反擊。有網民形容，狙擊Taylor Swift「真心是很壞的競選策略」。
有Taylor歌迷在社交平台X上發文，號召其他歌迷合力將「我愛Taylor Swift（I LOVE TAYLOR SWIFT）」此句子推上「熱門」，火速獲數萬人讚好。賀錦麗副手沃爾茲在X發文回應稱，有了「Swifties（Swift歌迷暱稱）」支持，他與賀錦麗將會打敗「世上最小器的男人（The Smallest Man Who Ever Lived）」，而這正是Taylor本年新歌的歌名。
Taylor上周在Instagram發文表態稱將投票予賀錦麗【相關報道】，至今超過1100萬人讚好。Taylor在IG有約2.84億名追蹤者，在X亦有近億人追蹤，連同其他社交平台有超過4億追蹤者。特朗普在Truth Social則有約770萬追蹤者。（路透社／法新社）